Såkalt «fritt skolevalg» er slik Rødt ser det et ledd i sentraliserings- og forskjellspolitikken, en politikk for demontering av demokratiet, som denne regjeringen har ført i to perioder nå. Såkalt fritt skolevalg, er en illusjon.

På tross av at regjeringspartiene Venstre og KrF i Vestland fylkesting har gått inn for lokal forskrift om inntak i videregående skole, går de sammen med Høyre i regjering, inn for å svekke demokratiet. Rødt vil forsvare lokalpolitikernes rett til å vedta lokalt og regionalt forankrede beslutninger som ivaretar et inntakssystem, basert på lokal kunnskap, heller enn karakterer.

Unge Venstre sa i Nyhetsmorgen på NRK 23.06 at såkalt fritt skolevalg vil bidra til å motvirke økte forskjeller. Sannheten er at den offentlige skolen må være under politisk folkevalgt styring, for å best utjevne geografiske, faglige og sosiale ulikheter. For hvem er det som får valgfrihet med karakterbasert inntakssystem, slik regjeringen nå vil tre nedover hodene oss? Jo, de mest ressurssterke elevene, fordi de i gjennomsnitt har best karakterer. Det er altså de elevene som kommer fra de rikeste familiene i landet vårt som får valgfrihet.

Erfaringen fra fritt skolevalg i Møre og Romsdal er, at de svakeste elevene stiller bakerst i køen og må ta til takke med skoleplass der det er ledig. Det fører til at de mest sårbare elevene må flytte og det blir også gjerne et bytte eller to i løpet av skoleåret.

Etter sammenslåingsreformen, som skulle føre til mer demokrati, og bedre tjenester, sitter vi igjen med en strupt fylkesøkonomi, som krever store kutt i driftsbudsjettene innen opplæring i flere fylker. Dette fører til at et bredt desentralisert opplæringstilbud og kvaliteten i hele den offentlige skolen, svekkes.

Fra Vestland til Trøndelag kjemper Rødt for at opplæringssektoren skal skjermes fra kutt, og at rammene for sektoren utvides. Vi mener dessuten at kun fylkeskommunen skal utlyse tilbud innen yrkesfagene. Kontrollen over yrkesfagene bør ligge under politisk styring, slik at man sikrer at utdanningstilbudet står i samsvar med konjunkturene i næringslivet og etterspørsel etter faglært arbeidskraft.

For å styrke demokratiet må private skoler begrenses og konsesjonsbevilgning til disse bør ligge under fylkestinget. Det er ingen hemmelighet at den offentlige skolens kvalitet og økonomiske rammer, samt elevenes opplevelse av frihet til å velge innen sitt nærskoleområde, påvirkes av hvor vidt politikerne prioriterer å lyse ut linjene elevene ønsker og næringslivet trenger.

I Hordaland valgkrets ble to skoler etter tilsyn nylig dømt til å tilbakebetale flere millioner etter brudd på friskolelovens prinsipp om forbud mot utbytte. Fra 2009 til i år har andelen private skoler på landsbasis økt med 62%, på bekostning av den offentlige skolen. Rødt jobber for at fylkespolitikere skal kunne frata konsesjon, fra skoler som beviselig tar ut profitt på opplæring. Elevgrunnlaget, og de offentlige tilskuddene, må tilfalle den offentlige skolen.

Å styrke lokalpolitikernes mulighet til å ivareta det desentraliserte offentlige skoletilbudet, er god distriktspolitikk. Om Frp og Høyre får avgjøre, risikerer vi mer sentralisering og at fylkesnivået fjernes. I ytterste konsekvens betyr det at all politisk styring av skolesektoren forvitrer. Vi vil jobbe for at en ny regjering styrker demokratiet og den offentlige skolen ved å sette foten ned imot velferdsprofittører.