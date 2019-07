Friluftslivets utfordringar

Dette kan ein lese i Norsk Tindeklubb si årbok frå 1914 (C.W. Rubenson) om korleis synet på friluftsliv har endra seg:

«Der er meget i et menneske, som livet nu for tiden, især i byerne, har svært liten bruk for, halvglemte evner og instinkter fra en tid, da menneskene levet sammen med naturen, maatte kjæmpe og stri med naturmagterne for at klare sig i kampen for tilværelsen. - Vi behøver det ikke længer nu. Men endnu hænger der noget igjen fra den tid. I ethvert normalt menneske er der en dyp trang til at føle samhørighet med naturen, overbevise sig om, at hans sind eier røtter, som endnu ikke har tapt sitt tak i jorden. Det er denne trang som driver os byfolk ut til havet, ind i skogene, op på fjeldet».

Friluftsliv i moderne forstand tok til rundt århundreskiftet. Den gongen var det som oftast studentar og velståande bymenneske, ofte utlendingar, som reiste til fjelltraktene som turistar, blant anna for å drive med tindebestigning. Mange av dei prestasjonane som da blei utført med enkelt utstyr blir også i dag sett på som dristige og respektable.

I vår tid har friluftslivet mange former, og er derfor ikkje lenger eit presist omgrep. Fleire og fleire meir ressurskrevjande former for uteaktivitet, bli i dag kalla friluftsliv. Dette kan vera uheldig.

Det viktigaste med friluftsliv burde vera å møte og oppleva naturen og det mangfald som naturen er.

Annonse

Eit slikt møte med naturen gjev oss glede, interesse og omsorg for alt som lever og er ei kjelde til ein sunnare livsstil og lyst til å verne om naturen.

Det sentrale i friluftslivet er å finne verdiar som me kan ta med oss tilbake til dagleglivet. Det kan gjelde verdiar som enkel livsstil, nøysamheit, samhald, venskap, hjelpsamheit o.likn.

Om du velgjer å rusle ein tur i nærområdet eller å klatre på nasjonalfjellet Stetind er ikkje det viktigaste. Du må sjølv finne ei form for friluftsliv som stend i forhold til evnene og interessene dine.

Idealet skal vera eit friluftsliv som er skånsamt mot naturen, og ikkje ha ei framferd som øydelegg naturen og gjer det vanskeleg eller umogleg for dei generasjonane som følgjer etter oss å drive med friluftsliv.

Så langt ein kjenner til, har alle menneske hatt rett til å ferdast i naturområder, sjølv om områda var i privat eige. Denne frie ferdselsretten og uskuldige nyttesretten blei seinare forankra i friluftslova som ein allemannsrett. Kjelda til dette var ein sedvanerett som oppsto den gongen ferdsla i naturen ikkje var noko vesentleg ulempe for grunneigarane og hadde uheldige konsekvensar for naturen.

Men i dag kan ferdsla i enkelte attraktive område, grunna befolkningstettleik, trendar eller aktiv marknadsføring av sereigne og sårbare landskap føre med seg sterk belastning på naturmangfaldet og slitasje på terrenget.

Dette kan bli ei utfordring i framtida, dersom ein held fram med å opne og tilby norsk natur til store utanlandske folkegrupper, spesielt dersom ein gjer dette utan å gje dei den rettleiing dei så sårt treng for å omgåast natur på ein rett måte. Men kompetansen på dette området blant reiselivsaktørar, naturtilbydarar, tilretteleggjarar og guidar er i alt for stor grad skremande dårleg, og har svært ofte eit dominerande næringsmessig og økonomisk fokus.