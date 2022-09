Friluftsliv og naturbruk: Er ikkje naturen bra nok som han er?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fysiske og materielle turmål er det som trekker folk i dag. Pengane sit laust i det offentlege til tiltak som gapahukar, dagsturhytter, tretopphytter, gondolbanar og flotte turvegar. Det positive er at dette også genererer dugnadsånda hjå folk flest. Men tankekorset er likevel at slikt må til for å styrke turlysta. Er ikkje naturen bra nok utan anlegg og tilrettelegging?

Gondolbanar, særleg på Vestlandet, blir bygd til høge, flotte og populære fjelltoppar, slik at turistar i hopetal kan kome seg opp på ein lettvint måte og nyte den flotte utsikta. Og via ferrata-anlegg ser dagens ljos i stadig fleire bratte fjellveggar slik at hvermannsen kan kome seg opp på stader som tidlegare bare ekte og erfarne fjellklatrar kunne klare på tradisjonelt vis.

Tilrettelegging og anlegg er i ferd med å sette sitt preg på naturen, som etter kvart vil få meir preg av aktivitetsparkar enn av ekte og vakre naturområde.

Eller må ein som DNT gjer, oppmode nærast kvar kommune om å ha si enkle dagsturhytte med velkjent DNT-profil for å få folk ut på tur. Og i skog- og fjellkommunen Fyresdal i Telemark, i den flotte naturen sin, meiner ein såkalla tretoppvegar kan vera med på å gjera kommunen interessant som reisemål for opplevingslystne turistar, eller auke bulysta der.

I den same kommunen bryt ein med alminnelege prinsipp og vedtekne retningsliner for berekraftig naturforvaltning når ein opnar for å kunne bygge ein bilvegbrei turveg i strandsona rundt Birtevatn i eit av kommunens hytteområder, Birtedalen. Det gjer ein i kraft av den mykje nytta dispensasjonsparagrafen i PBL som opnar for slike tiltak i LNFR-område.

Men det er og noko som heiter strandplanlov for å skåne vasstrender mot irreversible inngrep, og naturmangfaldslov for å kunne ta vare på det naturmangfaldet slike strender ofte har.

Kantsone mot open myr, mot vatn, elver og bekkar er velkjente omsynssoner i eit miljøbevisst skogbruk. Skogbrukskommunen Fyresdal burde ha dette i tankane når ein planlegg og er i full gang med turvegen og skiløypetraseen rundt Birtevatn.

Dette er tilfeldig valde døme på korleis anleggs- og tilretteleggingstrenden trugar seg fram nærast som eit «folkekrav» for at folk skal kome seg ut i frisk luft. Argumentet er kanalisering av trafikken slik at ein unngår terrengslitasje overalt.

Greitt nok, men enkle tradisjonelle turstiar og løypetrasear gjer same nytten og sparer naturen mot slitasje og store inngrep. Universell utforming til beste for rørslehemma, skal ein ha i tankane og respekt for, men i mindre omfang og ikkje alle stader. Det kan ikkje vera ein menneskerett å gjera alle deler av naturen tilgjengeleg for alle.

Det heile kokar ned til at me har blitt så materialistiske og naturfjerne, kanskje også late, bak urbane brilleglas at me ikkje er i stand til å identifisere oss med urørt og ekte natur, som me i neste omgang brukar på ein skånsam og omsynsfull måte i kraft av allemannsretten.

Friluftslova av 1957 som opnar for denne retten er ikkje alle stader og under andre forhold slik dei var tidlegare tilpassa det aukande ferdselstrykket på naturen som ein stadvis ser i dag.

Dette er eit trugsmål både mot naturen og allemannsretten, i den forstand at inngrepa, belastninga og ferdselstrykket vil skade naturen så mykje at ein må innføre restriksjonar og avgrensingar på den frie ferdselsretten.

Tilrettelegginga fører med seg auka ferdselsvolum som er så stort at ein ikkje bare nyttar seg av den velmeinte «kanaliseringa» men også naturområda utanom denne ved å tråkke nye turstiar. Terrengslitasjen blir spesielt stor ved samlingsstader og attraktive turmål.

Hyttebygging, med sitt arealkonsum langt utanom hytteveggane, og masseturisme med eit ukontrollert ferdselstrykk på urørt natur, er ei utvikling ein må ta på alvor før det er for seint. Det vil seie før det meste av norsk utmark vil bære preg av menneskeleg slitasje, og ikkje som tidlegare av omsynsfull og berekraftig bruk.