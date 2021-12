Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ivar Gaasland siteres i Nationen på at importvernet bør fjernes og at volumproduksjonen like gjerne kan skje i utlandet.

Hva Gaasland legger i begrepet volumproduksjon vites ikke. Men vi kan jo kikke litt på noen aktuelle tall og størrelser:

EU produserer i dag 100 ganger så mye melk som Norge, 125 ganger så mye kjøtt og 230 ganger så mye korn. Omtrent.

Ja - bare den årlige hvete-eksporten fra EU ville dekke Norges behov for matkorn de neste 100 årene.

Er det dette Gaasland mener med volumproduksjon? I Norge?

Han har lenge tatt til orde for at fjerning av importvernet vil gi lavere matpriser i Norge.

Men stemmer dette?

La oss se på matprisene i EU. Som har felles jordbrukspolitikk og ingen handelsbarrierer mellom landene. Det er fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Og dermed burde ha de samme lave prisene overalt? Men det har de ikke.

Maten i Tyskland er omtrent 50 prosent dyrere enn i nabolandet Polen. Det samme gjelder for nabolandene Østerrike og Ungarn. Og i Danmark er prisene 30 prosent høyere enn i Tyskland. Bare for å ta noen få eksempler (kilde: Eurostat)

Hva sier dette oss, Ivar Gaasland?

Jo, det sier oss at det er kjøpekraften som bestemmer prisene og vi vet jo at alle kjøpmenn (både i Norge og i EU) naturligvis forsøker å selge produktene til de prisene kjøpekraften tillater.

Dette er ganske grunnleggende økonomi.

Et «billig-nirvana» der høy kjøpekraft går hånd i hånd med lave priser eksisterer ikke, Gaasland. Det kan ikke eksistere.

Dersom Norge skulle fjerne importvernet hadde vi altså sittet igjen med det samme prisnivået som før. Den eneste lille forskjellen ville ha vært at varene ville bli produsert andre steder enn i Norge. Og hvem hadde tjent på det? Forbrukerne??

For alt jeg vet kan det hende at Gaasland synes dette er helt uproblematisk - selv med dagens lave selvforsyningsgrad i Norge på snaut 40 prosent - men da vil jeg på det sterkeste anbefale han å tenke seg om én gang til. Eller tre.

Et land uten egen matproduksjon er nemlig strengt talt ikke et land lenger. Det er som et land uten grenser - en selvmotsigelse, altså.