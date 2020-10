Fremtiden tilhører distriktene

"Det grønne skiftet" er et begrep som brukes og misbrukes over en lav sko. Et reelt grønt skifte består ikke bare av at vi skal forurense mindre og redusere utslippet av klimagasser. Et reelt grønt skifte innebærer en fundamental endring i måten vi tilnærmer oss dagens og morgendagens utfordringer på.

Vi skal bort fra å leve på uttak av råvareressurser og over til å sirkulere ressursene våre. Vi skal bort fra nedbygging av natur og over til å tilrettelegge vår arealbruk med tanke på mangfold. Vi skal produsere mat smartere og også i områder som de siste tiårene har vært utsatt for fraflytting og nedleggelser.

Det handler om selvforsyning. Det handler om lokal råderett. Og det handler om økologisk balanse.

Vi har også en stor utfordring foran oss, idet vår største økonomiske melkeku, oljenæringa, vil gi stadig mindre og magrere avkastning. Den gode nyheten, er at dette er godt nytt for mange av distriktene våre, der mye av fremtidens verdiskaping vil kunne finne sted.

Videre vil teknologisk utvikling gjør småskalaproduksjon mer lønnsomt. Mer utstrakt bruk av småskalaproduksjon vil også kunne spre verdiskapningen utover i distriktene. En bonus er at det vil kunne gjøre produksjonen lokalt mer mangfoldig og mindre ensrettet. Mangfold er bra.

Koronapandemien har vist oss at telependling, altså det å jobbe fra andre steder enn der det fysiske kontoret til arbeidsgiver befinner seg, ikke bare er mulig, men gjør at arbeidsplasser i større grad kan distribueres ut i distriktene, og derved redusere behovet for fysisk pendling.

Det betyr at det blir mer attraktivt for folk å bo i distriktene og det skapes grunnlag for å opprettholde nærbutikken, skoler, barnehager og sykehjem. Dette er viktig for bygda. For skal vi produsere mat på bygda, må folk bo der.

Mer småskala innebærer også mindre naturinngrep. Solceller på tak er et godt eksempel på småskala energiproduksjon, og markedshager gode eksempler på småskala matproduksjon.

Nedskaleringen muliggjør et betydelig større mangfold i næringer, relativt sett mindre behov for store investeringer og et potensiale for betydelig mindre press på naturmangfoldet. Det vil også kunne bidra til å opprettholde verdifullt kulturlandskap. Men mest av alt: sammen med nye kontorløsninger vil det skape muligheter for flere arbeidsplasser i distriktene og gode liv på bygda.

For distriktene ligger fremtiden i et reelt grønt skifte. Det gir håp.