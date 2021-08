Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kari Gåsvatn løfter i Nationen problemstillingen med fremmede arter. Det er fint. Likevel ønsker jeg å oppklare noen uklarheter i Gåsvatns spalte.

Fremmedartslista er ikke en "fy-liste". Det at en art er på Fremmedartslista betyr ikke nødvendigvis at den er forbudt eller må unngås. Faktisk faller 1137 av 1437 arter på Fremmedartslista inn under kategoriene ingen kjent risiko eller lav risiko.

Så hva er Fremmedartslista egentlig?

Fremmedartslista lages av Artsdatabanken med bistand fra mange av de fremste ekspertene på de ulike artsgruppene. Navnet ble endret før forrige utgave (i 2018), fra Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 til Fremmede arter med økologisk risiko 2018, populært kalt Fremmedartslista.

Artsdatabanken har med andre ord gått bort fra begrepet svarteliste, nettopp for å tydeliggjøre at artene på lista ikke nødvendigvis er forbudt, eller at de skal unngås. Begrepet svartelista arter, som omfattet arter i de høyeste risikokategoriene (svært høy risiko og høy risiko) kan erstattes av begrepet høyrisikoarter.

Fremmedartslista er "kun" et kunnskapsgrunnlag som viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Kunnskapsgrunnlaget brukes av mange, inkludert privatpersoner, hagesentre og myndighetene. Det er departementene som avgjør hvilke arter som skal forbys gjennom Forskrift om fremmede organismer.

Oversikt over hvilke arter som er forbudt (forbudslista) utarbeides av Miljødirektoratet og må ikke forveksles med Artsdatabankens fremmedartsliste.

Det som bestemmer om en art er "fremmed" er hvorvidt den opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Vurderingen omfatter i hovedsak fremmede arter som er etablert i Norge etter 1800.

I tillegg kommer et utvalg fremmede arter som trolig vil etablere seg i Norge innen 50 år, såkalte dørstokkarter.

Ekspertene som sammen med oss i Artsdatabanken lager fremmedartslista er, og skal være, "blinde" for alt annet enn det som er kriteriene i risikovurderingsmetodikken for økologisk risiko: Hvor hvor stort invasjonspotensial og hvor stor negativ økologisk effekt har arten på naturmangfoldet.

Gåsvatn synes å mene at en kamp mot fremmede arter er fåfengt, så lenge naturen som helhet bygges ned, forfaller og gror igjen. Det er imidlertid ingen tvil om at mange fremmede arter er en trussel mot stedegne arter.

Dessuten er det slik at de ulike faktorene som påvirker naturmangfold negativt, gjensidig forsterker hverandre. For eksempel kan fremmede arter lettere etablere seg i områder som ikke lenger blir skjøttet, og dermed forsterke de negative følgene for naturmangfoldet av opphørt skjøtsel.

Fremmede arter får også bedre betingelser av klimaendringer. En god gammel kulturplante kan fort bli "den nye lupinen".

Artsdatabanken har begynt arbeidet med den neste utgaven av Fremmedartslista, som er planlagt publisert i 2023. Alle fremmede arter som begynte å reprodusere selvstendig i Norge etter år 1800 vil bli risikovurdert. Også gamle kulturplanter. Den nye utgaven av Fremmedartslista vil fokusere enda mer på dørstokkarter.

Artsdatabanken kommer til å jobbe utrettelig med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om fremmede arter, blant annet for å få tydelig frem forskjellene på arter som kanadagullris og hagelupin (som begge har svært høy risiko) og muskatkattost (som har høy risiko). Men det er opp til samfunnet å vurdere hvilke konsekvenser risikovurderingene i Fremmedartslista skal få.

Bjarte Rambjør Heide,