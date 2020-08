Framtidas ferieland

Hvem så for seg en sommer med økt omsetning og tomme hyller i nærbutikken? Eller mangedobbel etterspørsel etter reisesenger for barn?

Det så ikke så lyst ut denne koronavåren da avbestillingene hamret inn, men mange norske turiststeder har opplevd det stikk motsatte. Nordmenn på ferie i eget land har virkelig bidratt til stor aktivitet og omsetning hos mange av aktørene som tilbyr overnatting, mat og opplevelser. Iveren etter å oppleve fjell og fjord har vært stor.

Næringsminister Iselin Nybø har rett i sin uttalelse til NRK om at dette er den nye normalen: - Vi må slutte å kalle det en krise og heller finne ut hvordan vi skal leve med det.

I Nærøyfjorden Verdsarvpark melder varehandelen om overraskende stor omsetning. Tidvis har aktiviteten og etterspørselen vært langt større enn kapasiteten, noe som har kommet litt uventa på flere aktører. Kontrasten er likevel stor mellom virksomheter som i hovedsak har tuftet sin aktivitet på buss- og cruisegjester fra utlandet, og virksomheter som kan tilby et bredere spekter av opplevelser til en bredere målgruppe. Omsetningen per gjest har vært svært høy. Lokalbutikken i Undredal i Sogn anslår at en norsk gjest i juli har kjøpt varer for det samme som åtte utenlandske gjester.

Har vi undervurdert potensialet som ligger i norske turister?

For det er mange som har handlet i de lokale butikkene, oppsøkt campingplassene, spist lokal mat, prøvd rafting eller fjellritt, padlet Telemarkskanalen, besøkt en stavkirke i Valdres, badet på en av de hvite strendene på Sommerøya, klatret i fjellet eller laget brunost. Og samtidig besøkt steder som er en del av natur- og kulturparker over hele landet.

Vi har ni regionale parker som jobber med å utvikle de lokale tilbudene, som mange nordmenn har benyttet denne sommeren. Lokale kvalitetsprodukter og opplevelser utvikles i samarbeid mellom næringsliv, kulturliv og det offentlige. De norske regionalparkene er klare til å ta imot både store og små turister – hele året. De tilbyr det lokalbefolkningen nyter godt av til vanlig: altså ekte, bærekraftige opplevelser og kortreist, trygg mat.

I Finnskogen natur- og kulturpark har du milevis med trær til hengekøyeturen, eller du kan ta en rolig kanotur på en av de vakre innsjøene. I Valdres natur- og kulturpark kan du besøke støler og stavkirker eller ta deg en sommerkveld på fjorden. I Okstindan natur- og kulturpark kan du erobre Nord-Norges høyeste fjell eller delta på brevandring.

Vi tror at regionalparker også styrker lokale motstandskraft eller robusthet til å møte utfordringer som korona. At det kreves tettere samarbeid mellom flere aktører lokalt/regionalt for å møte utfordringer. Sektorisering og silotenkning bør bort, og utviklingsarbeidet i distriktet bør gjøres helhetlig og i samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører.

Koronaviruset inviterer ikke til storbyferie eller pakketur til Syden. Masseturismen har fått et tilbakeslag, og det rammer mange bygder som hadde satset alt på cruisebåtene. Heldigvis har mange nordmenn meldt sin ankomst – og oppdaget at eget land har mye å by på. Er ikke dette rett tidspunkt å gi reelt innhold til begrepet «bærekraft og grønt reiseliv» - gjennom en større satsing på nærmarkedet og tilbud av opplevelser, aktiviteter og lokale produkter? I så fall er norske regionalparker en sentral del av svaret.