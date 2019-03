Framtida kan ikkje smørjast med olje

At menneskeleg aktivitet på kloden ville føra til endringar i klima er noko som har vore kjent i fleire tiår. Likevel har dei fleste prognosane som har vore lagt fram vore sett på som skremmande framtidsscenario og me har skubba problema framfor oss.

No går ikkje denne strategien lenger, framtida er no og er overmoden for handling. Allereie i 2050 må så mykje som 70-85% av elektrisitetsproduksjonen i verda vera fornybar. Då treng me tiltak på alle plan. Kvar og ein må verta medviten sine forbrukssvaner som igjen påverkar næringslivet til å ta ansvar, og me treng større samfunnsmessige strukturendringar som må vedtakast med størst mogleg politisk semje.

Den norske klimadebatten handlar i stor grad om utfasing av petroleumsverksemd, og skal me nå klimamåla er dette ei næring som må fasast ut.

Enkelte hevdar at det er lite me i Noreg kan gjera med den globale klimakrisa så lenge dei største utsleppa skjer i land som India og Kina. Desse landa traktar etter same levestandard som oss, og ved å utnytta vår enorme personlege kjøpekraft nærmar dei seg vår levestandard.

Varene me kjøper er produserte utan omsyn til eventuelle klima- og miljø fiendtlege utslepp, for ikkje å snakka om dei menneskelege kostnadene. Her er det viktig at me som forbrukarar er medvitne kva me eigentleg kjøper.

Me har lagt lista for kva me ser på som ein anstendig levestandard, og me kan ikkje bebreida andre for å ønska det same som oss. Mykje tyder på at me også må justera oss for å oppnå eit minimum av rettferd.

Vår velstand er bygd på oljeutvinning, og det er klart at spørsmålet om å fasa ut petroleumsverksemda skapar debatt.

Annonse

Det er ikkje slik at me står åleine om å nå målet om eit nullutsleppsamfunn. Globalt ser me at verda er i omstilling, men me må og gjera vår del. Me må fasa ut petroleumsnæringa, til liks med at nasjonar som Tyskland og Storbritannia er i full gang med å fasa ut kol.

Tyskland ligg an til å klara klimamåla for 2020. Dette er mål dei har forplikta seg til i EU-samanheng, men tyskarane har i tillegg sett seg eit mål om å kutta 40 prosent i klimagassutslepp samanlikna med 1990-nivået. På ein finurleg måte vert dette og gjort lønnsamt. Dersom prisen på CO2-utslepp i kvotemarknaden til EU stig tilstrekkeleg, vil kolkraftverk ikkje vera lønsame lengre. I 2018 kom 40 prosent av den tyske elektrisiteten frå vind, sol, bioenergi og vasskraft.

For første gong produserte Tyskland meir fornybar energi enn kolkraft. Storbritannia har og innført et prisgolv på CO2-utslepp, noko som bidreg sterkt til at Storbritannia ikkje produsera meir kolkraft etter 2025.

Vår velstand er bygd på oljeutvinning, og det er klart at spørsmålet om å fasa ut petroleumsverksemda skapar debatt. I klimasamanheng er det kun eit logisk svar; petroleum MÅ fasast ut. Dessutan går olja tom før eller seinare, og dermed må me uansett gjera oss uavhengige av den.

Oljeprisen vil gå ned når me lukkast med det grøne skiftet, og me ser allereie i dag at fornybart er i ferd med å bli billegare enn fossilt. For det er faktisk slik at det grøne skifte kan lønna seg økonomisk. Investeringar i grøne løysingar gjer avkasting. Eit eksempel på dette er elbilen. Straum kostar mindre enn bensin og det gjer mobilitet for befolkninga.

I dag står personbiltransport for om lag ein tredel av utsleppa frå norsk transport, men utsleppet minkar proporsjonalt med overgang til elbilar. Utvalet av elbilar vert stadig betre då etterspurnaden går opp. Avgiftssystemet for elbilar i Noreg gjer at det lønnar seg både for klimaet og lommeboka å velja elbil føre fossilbil.

Og det er ikkje lenger slik at det kun er i Noreg me køyrer elbil. På verdsbasis ser me at trenden endrar seg, og i 2017 vart det seld 57 prosent fleire elbilar enn året føre. Dette sender signal til alle dei store bilprodusentane. Fleire og fleire lanserer nye elbilar med stadig betre rekkevidde.

Hadde ikkje Noreg hatt den el-bilpolitikken me har hatt, hadde ein nok ikkje sett ei slik satsing hjå dei store bilprodusentane. Slik må me sjå på å fase ut petroleumsnæringa og.

Me må gå føre og visa at ein kan gjera seg uavhengig av fossile energikjelder. Noreg har ressursane som skal til for å gå føre i nedtrappinga og bør derfor føla eit ansvar. For det er ikkje eit argument at det ikkje er vits å fase ut petroleumsnæringa i Noreg fordi dei kjem uansett til å vinne ut olje i andre land. Tenker ein slik vil ein aldri kunna fasa ut petroleumsnæring. Derfor er det viktig at me byrjar å gradvis fasa ut petroleumsverksemda med ein gong. Gradvis nedtrapping av petroleum kombinert med gradvis satsing på fornybare ressursar gjer at me stadig vil finna nye og betre løysingar; slik som med elbilen.