Framtida i jordbæråkeren

Spesielt innen produksjon av grønnsaker og bær har vi gjort oss avhengig av utenlandske gjestearbeidere i tusentall for å klare de naturlige arbeidstoppene i næringen. Når grensene stenges, strupes tilgangen på arbeidskraft.

Men helt uavhengig av det er det en ingen god sak at vi må importere store deler av arbeidskraften for å sikre vår nasjonale produksjon av disse produktene. Enda dårligere er saken hvis disse ikke tilbys gode nok arbeidsvilkår.

Jeg tror lite på ideen om at dette kan løses gjennom å ta i bruk norsk arbeidskraft i stort omfang. Tida har for lengst gått fra at det var attraktivt for ungdom å stå på hodet i jordbæråkeren i hele sommerferien.

Annonse

Det er heller ingen langsiktig løsning at behovet skal dekkes av permitterte eller oppsagte fra andre bransjer. Prioriteten for samfunnet må alltid være å få disse inn i fast arbeid tilpasset den kompetansen de har opparbeidet seg.

Les også: Ikke lenger generell dårlig økonomi i jordbruket

Dette betyr ikke at det er feil å improvisere slike løsninger i en akuttsituasjon nå under pandemien. Men på lengre sikt må vi tenke helt nytt. Løsningen vil etter mitt skjønn ligge i å ta i bruk ny teknologi i stor målestokk i disse næringene.

Produksjon av grønt og bær er i stor grad radkulturer eller veksthuskulturer som kan egne seg svært godt for robotisering, enten det gjelder såing/planting, bekjempelse av ugras og skadegjørere, og ikke minst innhøsting.

Roboten Thorvald har allerede vist at dette er fullt mulig, og vi står på terskelen til en helt ny epoke. I den vil det trolig være lite behov for gjestearbeidere som utfører manuelle operasjoner. Derimot vil dette i stor grad endres til at bonden sjøl og et mindre antall kompetente fagarbeidere kan drive produksjonen på ordinære norske arbeidsvilkår. Det vil gi næringene både et mer solid driftsgrunnlag og ikke minst en betydelig omdømmemessig gevinst.

Så har jeg ikke satt meg inn i det investeringsbehovet som etter hvert vil følge med en slik omlegging av driftssystemene. Men jeg kjenner bøndene i grøntnæringene som svært framoverlente og nytenkende, og er overbevist om at de vil klare å få til en slik omstilling.