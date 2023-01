Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nina Engelbrektson i Vestland er redd at botnen i mjølkeproduksjonen på dei kantar er i ferd med å rase ut grunna nye krav. Krav som kanskje meste er sett av dei som minst har vore i fjøsa.

Eg var innom eit par hundre mjølkekufjøs i mitt arbeid som produksjonsrådgjevar. Og såg mest god dyrevelferd. Oftast var det to i fjøset, kua hadde navn og dei vart pussa og stelt og eigarane kjende stoltheit og omsorg for dyra sine generelt.

Om somrane var dei ute og mange på setra. Også mange oksekalvar, eller dei vart kastrerte og kunne gå fritt i utmarka som kvigene.

Men så kom velstanden, effektiviseringa og frigjeringa av folk og dyr. Bøndene sine eigne tillitsvalde satt saman med staten og effektiviserte seg sjølv bort. Gardkjerringane byrja å jobbe, å arbeide på garden var ikkje lengre godt nok, og inntekta frå garden ikkje noko å leve av for mange. Ungane måtte få seg ei utdanning for «jordbruket er ikkje noko å leve av» var rådet dei fekk.

Altfor mange har vore bevisstlause i desse prosessane.

Så kom klimakrisa og trongen til å vera best i klassa. Landbruket var snøgt ute med å peike på kua som ein av syndebukkane ved å byrje å avle fram ei klimavenleg ku. Tine starta med å produsere havremjølk, og snart tek vel slakteria til å produsere veganburgere istaden for kjøttprodukt...

Korleis skal vi stå imot «den hvite overklassens uforsvarlige antikjøttkampanje» som Trond Ivar Qvale skriv i Nationen nyleg. Har dei som avgjer lagnaden til kyr og sau idag, lese det han så godt skriv?

Mjølkebønder med båsfjøs får snart yrkesforbod. Oksane som går lause i binger er det lite fokus på. Dei har to ting dei kan gjera, slåst og ri på kvarandre, til dei blir flytta over i neste binge, nærare den dagen da dei skal få sjå blå himmel for fyrste gong. Det er da slaktebilen kjem. Eg var ganske nyleg inne i eit fjøs der det sto nokre oksar oppbundne. Dei likte å få klø seg, var reine og velstelte.

No har også komikarar engasjert seg i dyrevelferda. Og sikkert reist rundt i mange fjøs? Påstandane dei kjem med blir utan tvil slukt rått av veldig mange.

Den som derimot burde vore i veldig mange fjøs, er avtroppande sjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. Men ein kan lure når ho kjem med «ei siste helsing» åt bøndene at «store bruk er mer profesjonelle». Ergo har dyra det betre. Jau takk for den!

Attfrosne fjøsvindauge, nedlagte setrer, slaktebilen som tømer fjøset for siste gong...tanken på det er mest ikkje til å bera for den som er glad i dyr og dei som steller dei. Men dei som er utanfor det heile, set standarden for både dyra og eigarane. «Vekk med dei, og fyrst og fremst dei små!»