Fræna har klimameieriet for framtida

Ordføraren i Fræna, Tove Henøen seier det er ubegripeleg om dei legg ned anlegget i Fræna med 57 arbeidsplassar.

Fræna er den største landbrukskommuna i Møre og Romsdal, og det er mjølkeprodusentane sin eigen produksjon, som er grunnlaget for meieridrifta i kommunen.

Eit fleirtal på stortinget har bestemt at neste år skal støtta til eksport av Jarlsberg-ost falle bort. Det betyr at grunnlaget for eksporten av Jarlsberg ikkje lenger vert rekningssvarande og kan halde fram.

Etter at regjeringa øydela eksportmarknaden for Jarlsbergost, gjorde Tine vedtak om å flytte produksjonen av Jarlsberg til Irland. Dei har bygd eit nytt produksjonsanlegg, basert på mjølkeproduksjon i Irland. Eg har heile tida vore undrande og sterkt kritisk til at ein organisasjon, som har som oppgåve å sørgje for den beste omsetninga av norsk mjølk til best mogleg pris for sine medlemar, kan fatte eit vedtak om å etablere seg i eit anna land.

Tine bygger produksjonsanlegg som skal produsere Jarlsberg-ost på Tines resept med både mjølk og arbeidskraft frå Irland. Dette er mildt sagt så risikofylt satsing, at det er eventyrleg og utruleg, at norske mjølkeprodusentar har stilt seg bak. Ikkje noko ville glede meg meir enn at dette lukkast. Dersom det mislukkast er det dei norske mjølkeprodusentar som sit at med rekninga og må betale for vågestykket.

Meieriet i Elnesvågen har produsert på mjølk frå eigen kommune og omkringliggande distrikt. Forureining frå inntransporten har slik vore på eit minimum. Som konsummeieri i Møre og Romsdal vil meieriet i Elnesvågen bli klimavinnar for kortreist distribusjon også for konsummjølk.

Då konsummeieriet på Høgset vart lagt ned førte det til at vårt distrikt måtte få konsummjølk frå andre landsdelar, med lange forureinande transportar for vår konsummjølk. Det må no difor gjerast ei differansekalkyle for inn og uttransporten for Tine si verksemd. Dette gjeld både bedriftsøkonomisk og miljømessig, med tanke på framtida.

Det kosta meir enn 100 millionar kroner å bygge produksjonsanlegget på Høgset. Då det skulle seljast stod ikkje kjøparane i kø, Det vart slik kjøpars marknad og den eine var ikkje villig til å betale meir enn rundt 10 millionar kroner. Det er mykje tapt mjølkepris i så dårleg omsetning av Tines eigedom. Denne saka skulle difor vere ein vekkjar, slik at ein vurderer heilskapen framfor sparetiltak der ein ikkje tek med alle faktorar i reknestykket.

Tine må ta sitt ansvar for å ha bygd eit meieri i Fræna basert på mjølkeproduksjonen i omkringliggande distrikt. Det ansvaret er at om ein produksjon fell vekk, slik regjeringa har vedteke må Tine stå ved si forplikting, utan å ty til konsulentbistand og truge med nedlegging.

Dei enorme tapa på Høgset-nedlegginga må tene som ein vekkjar for dei enorme tapa, som unødvendige nedleggingar av nye og velfungerande meierianlegg fører til. Det er mjølkeprodusentane som heile tida må betale den rekninga. Tine har vel heller ikkje noko å skryte av når det gjeld satsing i utlandet, men det ser ikkje ut til at Tina har lært av eigne tabbar.