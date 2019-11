Fra storfylke til megafylke?

Det nåværende Storting har vedtatt en forunderlig konstruksjon til nye fylkesgrenser/fylkesnavn i Norge.

Jeg er kjent med motstanden mot dette forslaget, langt inn i politikernes rekker. Folk med tilknytning til flere av opposisjonspartiene arbeider med å finne alternative fylkesinndelinger. Det er mye som taler for at det nåværende forslag vil bli revidert av et nytt Stortingsflertall. Derfor dette innlegget.

Her kan det framførers flere argumenter for å trekke fra heller enn å legge til storfylket Viken.

Enkelte har hevdet at de nye fylkesgrenser er såpass gjennomgripende at det gir grunnlag for en folkeavstemning om saken. Uten å ta stilling til akkurat den siden av saken, så mener jeg at det bør åpnes for en demokratisk debatt om både navn og grenser. Her er mitt utspill:

Det nåværende Akershus fylke deles i to, en del nord for Oslo (Romerike) og en del sør for Oslo, (Follo). Slik sett kunne Follo i Akershus bli et bindeledd mellom Østfold og Vestfold. (Ut fra mine vurderinger kunne hele fylket få navnet Follo, ettersom Follo et mer dekkende og entydig navn enn Viken/Vika.)

Etter en deling av det nåværende Akershus kunne Oppland, Hedmark og Romerike bli ett fylke. “Oppland” ville her være et mer entydig, og dermed bedre, navn på et slikt fylke enn “Innlandet”. Oppland er et navn med historisk hevd. Jeg kjenner ingen fra dette distriktet som kaller seg “innlending”.

Derimot finnes det flere eksempler på at Hedmark fylke blir omtalt som Østoppland. (jfr. Østoppland Infanteriregiment nr.5, som ligger i Elverum. Videre kunne det nevnes at det tidligere Krigskommissariat Oppland holdt til på Hamar.)

Annonse

Hamar er og blir visselig det mest folkerike senteret i et slikt fylke. Men på tross av en personlig tilknytning til denne byen, vil jeg nok foreslå Eidsvoll som et mer naturlig senter for det påtenkte fylket.

Det kunne framføres både kommunikasjonsmessige og historiske grunner for et valg av Eidsvoll som senter for et nytt Oppland fylke.

I et slikt forslag til nye fylkesgrenser på Østlandet gjenstår Telemark og Buskerud, som etter min mening kunne slås sammen. De to fylkene har flere ting felles, i tillegg til de geografiske. Blant annet har de begge sterke industrisentra og byer ved kysten. Dessuten kan det framholdes at Øvre Hallingdal og Vest-Telemark er nynorsk-distrikter,.

En slik grensedragning mellom fylkene ville bety at alle “bygdefylkene” på Østlandet ville få grenser mot Oslo, uten at det nødvendigvis behøvde å bety at Oslo ble altfor dominerende. Et forslag til en ny fylkesinndeling kunne da se slik ut:

• Buskerud/Telemark - Oslo - Oppland - Viken (Follo).

• Agder - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal.

• Trøndelag - Nordland - Troms - og Finnmark.

Altså: fire fylker på Østlandet, fire på Vestlandet og fire Nordafjells. Tilsammen tolv fylker.