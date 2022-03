Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samtidig er skogbrukets rolle som verdiskaper og arbeidsplass blitt stadig mindre. Store deler av norsk papir- og masseindustri er lagt ned, og er gått fra å være nettoimportør til nettoeksportør av tømmer. Situasjonen er nå at Norge eksporterer om lag en tredel av det vi avvirker av tømmer til industriformål.

Det har i lang tid vært snakket om skogens rolle i det grønne skiftet. Alt som kan lages av olje kan lages av tre blir det sagt. Det stemmer, men så langt sitter ikke Norge i førersetet av utviklingen.

Nøkkelen til mer verdiskaping og flere arbeidsplasser av skogen i Norge er å skape ny, konkurransedyktig foredling av skogressurser. Fossile produkter som plast og kjemikalier kan erstattes med trebaserte produkter, og vi kan bygge mer i tre. Vi må tilpasse oss og utnytte mulighetene som ligger i markedet, men innenfor nisjer og områder hvor våre fortrinn gir en konkurransefordel har vi muligheter.

I 2015 ble strategidokumentet Skog 22 lansert med en ambisiøs målsetning om at skog- og trenæringen skal firedoble sin omsetning innen 2045. Syv år etterpå kan vi konstatere at det er langt igjen. Riktignok har omsetningen innenfor norsk trelast, trevareindustri og papir hatt en pen vekst fra om lag 40 til 50 milliarder kroner årlig, men det er langt frem til det ambisiøse målet som ble presentert i 2015.

Det mangler ikke på politiske vyer og målsetninger for skognæringen. Den forrige regjeringen lanserte Skog 22, og i Hurdalsplattformen går den nye regjeringen langt i å love mer kapital til videre utvikling av skogindustri.

I november var næringsminister Jan Christian Vestre i Elverum og bekreftet løftene om risikokapital til ny grønn industri basert på skogressurser. Alt dette er positivt, men samtidig kreves det langt mer enn kulepunkter i en regjeringserklæring hvis vi skal firedoble omsetningen i skognæringen frem til 2045.

Mange fagmiljøer fremhever kompetanse som avgjørende for å øke verdiskapingen. Men kompetanse er ikke nok alene. Vi har tro på at en sterk kobling mellom forskning, næringsliv og kapital til sammen kan løfte norsk skogindustri. Eksempler fra blant annet Finland tyder også på at forpliktende og langsiktige samarbeid mellom aktørene er avgjørende.

Næringsminister Vestre peker på at Elverum er midt i det grønne hjertet. Det har han rett i. Elverum er skoghovedstaden, og 24. og 25. mars 2022 arrangeres det en stor skogkonferanse på Terningen Arena som vil sette Elverum enda sterkere på skogkartet.

Programmet går over to dager med nasjonale og internasjonale foredragsholdere på høyt nivå. Det skal også arrangeres en Innovasjonscamp hvor studenter skal lage forslag til forretningsideer. Konferansen vil løfte frem mulighetene, og bidra til at vi går fra prat til handling i realiseringen av ambisjonene i Skog22 og Hurdalsplattformen.