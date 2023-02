Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Effektiviteten har økt, men fra å ha vært nesten helt uavhengige av samfunnet rundt, har de fleste gårdsbruk blitt mer og mer avhengig av å kjøpe strøm og maskiner for å kunne produsere. Mange har også blitt svært avhengig av å kjøpe kunstgjødsel.

Hvor avhengig mange er blitt trer tydelig frem når prisene stiger vesentlig på strøm, diesel og kunstgjødsel, og ekstrakostnadene for driften dermed blir betydelige, slik vi har sett i løpet av 2022.

Nyhetsinnslagene i fjor om gårdbrukere som ville pløye ned avlingene sine fordi de ikke hadde råd til å ta dem opp og legge dem på kjølelager pga høye strømkostnader, ga grunn til ettertanke for meg.

Jeg skjønte naturligvis regnestykket til gårdbrukeren, men løsningen sjokkerte meg i en tid hvor bærekraft burde stå i sentrum, og hvor mange mennesker (også i Norge) sliter med å skaffe seg mat. Er mat bare blitt et produkt som produseres for å få penger?

Som en reaksjon på nyhetsinnslagene ville jeg se om det hadde noe for seg å gjøre ting annerledes - og dermed gjøre gårdbrukere mindre avhengig av å kjøpe strøm, diesel og kunstgjødsel.

Jeg hadde en idé om at jeg kunne benytte min erfaring med fornybar energi fra andre land, hvor det pga. vanskelig tilgang og høye kostnader er uaktuelt for mange å kjøpe elektrisitet, drivstoff og kunstgjødsel. Løsningen ville i så fall være å benytte moderne teknologi innen sol- og bioenergi til å produsere energi og gjødsel selv.

I samarbeid med en gårdbruker i Nes kommune utviklet jeg derfor en regnemodell for å se på lønnsomheten av å gå over til å produsere disse innsatsfaktorene på gården hans.

Jeg tok utgangspunkt i det forbruket og de kostnadene han hadde for strøm, diesel og kunstgjødsel. Med de ressursene som var tilgjengelige på gården, kom jeg til at en kombinasjon av tre ulike teknologier langt på vei ville kunne erstatte nåværende løsning. Disse var solceller, biogass og gassifisering (en type forbrenning).

Mens solceller produserer strøm, vil man med utgangspunkt i biogass kunne drive maskiner, produsere strøm, varme og biogjødsel, mens man med utgangspunkt i gassifisering vil kunne produsere strøm, varme og biokull. Basert på ressurstilgangen på gården, var oppgaven dermed å legge til rette for at gården kunne produsere det som trengtes til driften, mens overskuddet kunne selges.

For å oppnå størst mulig fleksibilitet i forhold til ressurstilgangen gjennom året, innebar oppgaven at det i tillegg til nevnte teknologier måtte investeres bl.a. i et pelletsanlegg, en gassdreven generator (strøm og varme), og en sentralfyr som kunne benytte flere ulike energikilder.

Modellen tok hensyn til investeringer, lån og renter, samt antatte produksjonsmengder og forbruk på gården, i tillegg til volumer og markedspriser for det som kunne selges. Ut fra dette viste det seg at en kombinasjon av sol- og bioenergianlegg ikke bare kunne erstatte det meste av nåværende løsning, men gi et betydelig overskudd i stedet for kostnader.

For gårdbrukeren ville investeringer i et sol- og bioenergianlegg som dette kunne gjøre ham mer uavhengig av svingende energi og gjødselpriser, og dermed gjøre driften mer robust. Samtidig ville det bety at driften ville bli mer bærekraftig, noe som ville være bra for planeten.

Egenproduksjon av kraft ville dessuten være bra for kraftsituasjonen i Norge. Sist, men ikke minst, ville det bety at noen av dagens kostnader ville kunne gjøres om til betydelige inntekter.