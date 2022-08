Avtaler om korn viser seg å være skjøre. Vi bør holde oss med egne kornlagre.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mange håpet at den inngåtte kornavtalen mellom Ukraina, Russland og FN fra slutten av juli kunne føre til en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. De ble raskt skuffet.

Dagen etter undertegnelsen av avtalen angrep Russland havnebyen Odesa – en av havnene for korneksporten – med raketter. Fire raketter ble skutt ned, og to falt ned i havneområdet.

Russland nektet som vanlig først å ha noe med angrepet å gjøre, men innrømmet angrepet noe senere. Og den 24. juli opplyste den russiske utenriksministeren Lavrov at Russland “vil styrte Ukrainas regjering”.

Klarere kan det neppe sies at Russland vil fortsette krigen for å nå sine mål. Og de er etter alle solemerker at Ukraina blir en del av Den russiske føderasjonen eller en sterkt redusert stat med en innsatt pro-russisk regjering.

Heldigvis fortsatte Ukraina forberedelsene til eksporten – til tross for angrepet – og den 1. august forlot det første skipet en av de avtalte havnene i Ukraina, og er i skrivende stund på vei til Tripoli i Libanon. Vi får håpe at flere følger etter. Verden trenger ukrainsk korn!

Tidligere hadde vi her til lands beredskapslager med korn. Nå går diskusjonen om dette er nødvendig. Oppfatningen spriker mellom ekspertene. Men det spørs om dette nå ikke er nødvendig å bygge og fylle siloer i en verden med krig, pandemi, ekstremvær og tørke.

Det tar tid å bygge opp et lager for et halvt år forbruk, så den norske staten bør begynne nå. Det er langt fra sikkert at det i fremtiden vil bli så enkelt å kjøpe korn på det internasjonale markedet når vi trenger det!