Fra klimagevinst til klimatap

Drivstoffbransjen er i frontlinjen med å kutte utslipp. I 2019 bidro biodrivstoff alene med å redusere de norske klimagassutslippene fra veitrafikken med over 1 million tonn CO2. De siste årene har bransjen mer enn oppfylt myndighetenes krav, og gulroten har vært at det de selger av fornybart drivstoff ut over det de er pålagt gjennom omsetningskravet, ikke har blitt belastet avgift. Slik er det ikke lenger. 1. juli forsvant denne avgiftsfordelen.

Flytende fornybart drivstoff er i dag den primære teknologien for utslippsreduksjoner i tungtransporten. Fornybart drivstoff er dyrere enn fossilt. Transportbedrifter vil gjerne gjøre grønne valg, men kan ikke leve av røde regnskapstall. NHO Transport har beregnet at avgiften øker driftskostnadene for en buss eller et godskjøretøy med 14 til 16 kroner per mil.

Det er beklagelig at denne teknologien ikke lenger får nyte godt av avgiftsfordeler, på samme måte som elbilene. Klimaet blir trolig taperen.