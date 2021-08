Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Og det kan være fornuftig det. For all del. Bare boksen er stor nok. Men det er den ikke lenger. I den grad den noengang har vært det. Boksen, altså.

Jordbruket har holdt seg til hovedavtalen, avtaleinstituttet, årlige forhandlinger, globale og bilaterale handelsavtaler, skiftende regjeringer med varierende grad av kunnskap om jordbruk og matproduksjon, virkemidler med usikre grader av måloppnåelse og noen svært intrikate regnestykker.

Alt dette som egentlig er konstruert for å gjøre boksen mindre. For hvert år som går.

Den norske bonden har forsøkt å tilpasse seg den stadig mindre boksen, men nå har den blitt så liten at det ikke er luft igjen. Boksen må åpnes. Før det er for sent. Men hvordan?

Jo, vi må begynne med at et samlet norsk jordbruk sier at nok er nok. Og at alle drar i samme retning for å få laget boksen større. Alle som bryr seg om vår fremtidige evne til selvforsyning. Det finnes ingen andre muligheter.

Norske bønder, deres faglag, bøndenes samvirker og alle andre som foredler norske jordbruksvarer må samle seg for å tenke utenfor boksen. Først da kan den bli større.

For større gjensidig avhengighet enn den som eksisterer mellom norsk jordbruk og norsk matindustri skal man lete lenge etter.

Hvis vi fortsetter på samme måte som nå, vil norsk jordbruk og matproduksjon forsvinne. Og det vil skje betydelig raskere enn mange tror.

Og det er mye som må gjøres. Mye som må fikses. Mens det fortsatt er mulig. Et godt sted å begynne er selverkjennelse. Istedenfor å legge skylden over på alle andre. Det er elefanten i rommet.

Videre må gamle halvsannheter og dogmer utfordres og skrotes hvis de ikke holder mål. Stolthet og stahet må legges til side. Ideologi også - i den grad den finnes i jordbruket.

Mulighetsrommet må utforskes og økes.

Kampen mot dagligvaremakten må kjempes. Forbrukerne må informeres og overbevises om at det er viktig å velge riktig. Både i butikken og ved urnene.

Hodet må klargjøres og blikket må festes på noe helt konkret der framme - en lønnsom og dermed bærekraftig norsk matproduksjon basert på utnyttelse av norske ressurser.

Får vi til dette sammen har vi en sjanse. En god sjanse.

Men hvis vi velger å kjempe hver våre kamper fra hver vår tue for våre egne særinteresser og legge skylden på alle andre er vi sjanseløse!

Det har vi gjort før. Igjen og igjen. Uten å ha kommet særlig langt.