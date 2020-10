Fra dårlig til bra skogskjøtsel

De ønsker seg «klima- og natursmart skogbruk som er økologisk bærekraftig», så det etter hvert blir mangfoldig skoglandskap, når det gjelder struktur, treslag og trærnes alder. Blir dette i praksis parkskogbruk med lite effektiv og dyr produksjon av trevirke?

Kronikkskribentene får ikke klart fram hva de mener med «klima- og natursmart skogbruk»; men de mener nok at «monokultur» med det tørkesvake treslaget gran er det motsatte av smart, på relativt tørr mark på Østlandet.

Framtidig trøbbel kan unngås med å plante både gran og furu, så det blir barblandingsskog på slik mark: Da kan furutrærne stå igjen, hvis det blir masseangrep av barkbiller så grantrærne må tas ut tidlig.

Undertegnede husker uværet for 51 år siden, da det ble veldig mange vindfall på Østlandet, og tørkesomrene tidlig i 70-åra, da barkbiller som hadde formert seg i igjenliggende vindfall gikk til masseangrep på tørkesvekket stående granskog.

Undertegnede husker også utdriften av vindfall hos en melkebonde i Odalen, som hadde spart granskogen sin for lenge: Ca. annethvert tre var noe svekket av rotråte, og ble felt av vinden høsten 1969. Med det tekniske utstyret vi hadde der og da var den utdriften arbeidskrevende, og med opp til 6 meter lange rotstokker som ble dårlig brensel var tømmerverdien liten!

Kronikkskribentene er opptatte av karbonlagring i skog: De hevder at slutthogst med uttak av mye trevirke medfører «lekkasje» av karbon fra jorda, samt tap av karbonet i trevirket som fjernes fra skogen.

Det sistnevnte er feil, i den grad trevirket ender opp som relativt varige trekonstruksjoner. Det førstnevnte er vel egentlig argument for å la granskog stå, helt til mange trær svekkes av rotråte, felles av vind, og blir mat for barkbiller og ymse andre nedbrytende organismer?

Det synes som kronikkskribentene ønsker seg tilbake til tidlig i forrige århundre, da plukkhogst (også kalt blødningshogst) var vanlig praksis i granskog. Med den skjøtselen ble der mye glissen skog med til dels gamle trær. Mye av trevirket som ble produsert da hadde grov kvist, og økende årring-bredde fra marg ut mot bark. Begge deler svekket trevirket, så bærende trekonstruksjoner måtte «overdimensjoneres».

Landsskogtakseringen ble etablert for vel hundre år siden, dels fordi det da var strid om skogskjøtselen. Tallene for utviklingen av tilveksten og det stående volumet fra 1920 til nå, viser at skogen har blitt noe med produktiv og at det lagres mye mer karbon i den stående skogen, noen tiår etter omleggingen fra plukkhogst til bestandsskogbruk.

Derfor er det nok ingen veg tilbake til den skogskjøtselen som var for hundre år siden!