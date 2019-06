FpU sier nei til bom!

Helt siden den første offisielle bomstasjonen kom i 1932 har bilisten måtte stå til ansvar for alt av sykkelvei, kollektivtransport og ikke minst den enorme byråkratlønnen som råder i bomselskapene.

Bom er en usosial skatt. For å finansiere veiene virker det som om den eneste løsningen er bom – det er det ikke!

Bom rammer først og fremst de med minst råd i dette landet. Det rammer barnefamilier, minstepensjonister, og helt vanlige arbeidere. Som man ser her, rammer det så å si alle.

Annonse

Det kommer mer og mer bom, og tror man virkelig at folk vil slutte å kjøre bil av den grunn? Folk flest er avhengig av bilen i hverdagen, for å hente og bringe barn på skole, barnehage og fritidsaktiviteter. I tillegg skal foreldrene komme seg på jobb, og må gjerne gjennom bom for å handle.

Fremskrittspartiet vedtok på landsmøtet i mai en resolusjon vedrørende bompengesaken. Carl I. Hagen var selv oppe og foreslo et endringsforslag ved å legge til at bompengegjelden skulle nedbetales av oljefondet.

I Norge er det i dag ekstremt dyrt å eie en bil. Først skal man kjøpe bilen, med 25 % moms. Deretter kommer årsavgift, veiavgift, forsikring, drivstoff og nå i tillegg flere tusen kroner i bom.

FpU er mot bompenger, og vil i tillegg senke avgifter på bil slik at det blir billigere både å kjøpe bil og å eie bil.