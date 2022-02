Fotosyntesen må bidra til å redde klimaet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen den 26. januar skriver økolog Anders Bryn, plantefysiolog Ane Vollnes og meteorolog Frode Stordal, alle fra Universitetet i Oslo, at «Fotosyntesen redder ikke klimaet».

De mener at «Et langt sikrere kort er å redusere utslippene fra fossile karbonkilder». Bakgrunnen for innlegget synes være en frykt for at norske politikere nå endelig vil bruke skog og tre som hjelp i klimakampen.

I et innlegg som begynner og slutter med at klimautfordringene løses sikrest ved å redusere utslippene av fossile karboner, ville jeg forventet en vurdering av hvordan dette kan gjøres. Ikke med et ord nevnes det.

Fokuset er isteden rettet mot hvorfor klodens egen karbonbindingsmetode ikke lenger kan brukes. Nå tyder imidlertid lite på at vi kan glemme fotosyntesen, snarere tvert om. Mange land ser til bindingspotensialene i økosystemene, vel vitende om både fordelene og usikkerhetene, jamfør blant annet innspillene til og Parisavtalen.

Man bør heller ikke glemme at FNs klimapanel i snart 15 år har pekt på bruk av skog og tre som en av de viktigste klimaløsningene.

Nå kan man håpe at tekniske løsninger vil kunne håndterer det meste av denne kjempe-utfordringen, men hvor mye og når, er det ingen som vet. Sannheten er derfor at fotosyntesen, enn så lenge, må bidra til å redde klimaet.

Norge burde for lengst gjort som den tidligere svenske statsministeren Gøran Persson anbefalte i alle sine klimafordrag for 10-15 år siden. «Sats på skogen». Om man finner andre løsninger i framtiden har man uansett ikke gjort noe galt.

Skribentene viser for øvrig til at vegetasjonen i dag tar opp mer enn dobbelt så mye CO2 som på 60-tallet. Antar det er skogvegetasjonen i Norge de mener. Videre mener de trolig at dette skyldes økningen av CO2 i atmosfæren.

Det er riktig at økt CO2 i atmosfæren stimulerer planteveksten, men karbonbindingsøkningen i Norge skyldes i all hovedsak storstilt skogplanting etter krigen, jamfør den store økningen i karbonbinding mellom 1990-2010.

De gjør ellers et poeng av at klodevegetasjonen ikke lenger synes å øke selv om CO2-innholdet i atmosfæren fortsatt øker og de spekulerer i om tørke, brann, storm, insekter kan ha påvirket denne endringen.

Om de her blander kloden og Norge er jeg usikker på for de nevner blant annet ikke avskoging som vel er den viktigste årsak til eventuelt redusert karbonbinding i klode-vegetasjonen. For Norges del stemmer det at skogene nå tar opp mindre CO2 enn tidligere.

Hovedårsaken til dette er at det er plantet altfor lite i de norske skogene de siste 30 årene og at skogene er blitt eldre og vokser dårligere. Her er det ikke naturen som har sviktet, men politikerne som ikke følger opp egen politikk, jamfør Riksrevisjonens rapport 3:17 (2011-2012).

At stormskader, barkbiller, skogbranner med mer vil kunne redusere karbonbindingen i skogene har de for så vidt rett i, men i hvor stor grad er vanskelig å si. Her avhenger mye av både politikk, forvaltning og langsiktighet.

I denne sammenheng er det absolutt ikke betryggende at skogene i Norge er blitt så vidt gamle, betydelig eldre enn i våre naboland. Dess eldre dess mer stormutsatt. Allikevel roper miljøsiden om mer gammelskog.

Utfordringen nå er tvert imot å forynge skogene. Da blir de mer stormsterke og binder mere karbon. I Norge er derfor riktig medisin økt hogst av gammel skog og mye mer skogplanting.

Avslutningsvis vil jeg bare konstatere at naturens egen karbonbindingsmetode er til å stole på, uansett kalamiteter. Med kunnskapsbasert skogpolitikk og -forvaltning kan vi påvirke hvor mye, hvor effektivt og bærekraftig bindingen skjer.