Fotosyntesen må bidra til å redde klimaet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi må ta i bruk alt av tekniske og holdningsendrende tiltak, men vi må også høste frukter som er langt mer lavthengende som aktiv bruk av skog og tre samt økt skogplanting.

Skogen fanger over 50 prosent av alle CO2-utslipp i Norge i dag og bruk av treprodukter bidrar til ytterligere lagring. Derfor er det merkelig at talspersoner som Anders Bryn, Ane Vollnes og Frode Stordal underminerer de grønne økosystemene (Nationen 2.4.22).

Les også: Skogen utfordres i nytt klima

FNs klimapanel har nå slått fast i sin siste delrapport at skog er blant de næringer som kan bidra til å kutte utslipp og øke opptaktet av CO2. Videre sier de at mange klimatiltak i skog- og tresektoren til og med er rimelige og kan oppskaleres på kort sikt.

De grønne økosystemene kan ikke kompensere fullt ut for utslipp i andre sektorer, men har stor betydning. Rapporten framholder også at skog- og tre er råstoff som kan erstatte andre råstoff med større klimaavtrykk.

Bakgrunnen for de universitetsansattes engasjementet synes være en bekymring for biologisk mangfold. Spørsmålsstillingen om naturskader kan redusere naturens kapasitet til å binde mer karbon er for så vidt reell nok, isolert sett.

For eksempel burde miljøorganisasjoner stilt seg spørsmålet om det er fornuftig å verne mer gammel skog fordi jo eldre skogen blir jo mer storm-, insekt-, brannutsatt blir den. Man kan imidlertid ikke se på naturens karbonlagringskapasitet ut ifra enkelttilfeller av naturskader. Dette må sees i forhold til hele skogarealet og over tid og historien viser at vi både kan bygge ned og bygge opp karbonlagrene i naturen.

Da handler det om langsiktig planmessig naturforvaltning, hvor skogen og skogbruket har den absolutt største karbonbindingskapasiteten. Aktivt bruk av dette karbonbindingspotensialet, og erstatning av fossile produkter, burde våre politikere startet mer aktivt med for mange år siden.

Les også: Artsdatabanken og objektivitet

La oss avslutningsvis fastslå at det biologisk mangfold i Norge ikke er truet idag. Det forundrer oss derfor at noen som ønsker å sikre dagens biologiske mangfold ikke forholder seg realistisk til mulighetene for å stoppe den globale oppvarmingen, som virkelig truer biologisk mangfold.

Vi slutter oss derfor til tidligere fylkesskogsjef Mathias Sellæg, som de også viser til i innlegget: «i Norge er derfor riktig medisin økt hogst av gammel skog og mye mer skogplanting».