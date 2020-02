Fotballen må være alkoholfri

Det går ikke an å se bort ifra det. Alkohol til alle som vil ha det kan få folk tilbake til arenaene. Alkohol er populært, og den får trauste nordmenn til å miste hemningene.

Det sørgelige er bare at det virker som at ikke Fotballforbundet og klubbene har fått med seg hvor mye lidelse alkohol kan føre til.

I Norge i dag er det allerede en million mennesker som blir direkte berørt av alkohol. Det er de 300.000 som ikke klarer å kontrollere det, samt pårørende og arbeidsgivere. Og det i et land med bare drøye fem millioner innbyggere.

Alkohol er et legalt rusmiddel, som fører til mye elendighet i de tusen hjem. Og som gir flere hundre mennesker i Norge hvert år skader for livet. Av stimulerende midler er det bare røyk som skader flere.

Men dette ser ikke ut til å bry verken forbund, fotballedere og en god del publikummere. For dem ser det ut for at det er viktigere med penger i klubbkassen og å ruse seg på tribunen.

Det er kommunene som har siste ord i saker som dette. Og i flere av dem har svaret vært et klart nei. Og med det vist en ansvarsfølelse som er mangelvare i flere andre kommuner.

Og takk for det. Idrett og alkohol hører ikke sammen.