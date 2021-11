Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nordfjella ble bestanden på flere tusen dyr skutt ut. Videre har man foretatt drastiske bestandstiltak i Hardangervidda villreinområde, som også er vårt største villreinområde.

Det synes å være stor enighet om at vi har både en nasjonal og internasjonal plikt til å bevare våre villreinstammer for fremtiden. Det er både vel og bra, men når det gjelder tiltaka spriker oppfatningene.

Ett tiltak som overhodet ikke hadde gått ut over villreinstammen er å redusere eller forby at store fjellområder med villrein blir utleid som beiteområder for «leigesau». For å ta Hardangervidda som eksempel, så blir det hvert år, om våren, kjørt opp titusenvis av sauer fra lavereliggende gårdsbruk som ikke selv har de nødvendige areal til å ha egne sauer på beite om sommeren.

Hver høst blir sauer og lam sanket inn igjen for slakting, samt transport tilbake til de enkelte gårdsbruk de egentlig kommer fra.

Man vet at CWD sprer seg via spytt, urin og avføring. Videre vet man at de verste smitteplasser er områder hvor klovdyr har stått tett sammen. Eksempler er områder rundt slikkesteiner, innsamlingsplasser for sauer med mer.

Ved å forby villreinområder til bruk for «leigesau» hadde man slått flere fluer i en smekk. Man hadde for det første fått fjernet åpenbare smitteplasser, som villreinen også farer forbi eller bruker.

For det andre hadde man fjernet beitetrykket av andre klovdyr vesentlig. Det burde være en fordel og et vesentlig «føre var» tiltak for å hjelpe villreinen. Man snakker her om å fjerne beitetrykket fra titusenvis av sauer på Hardangervidda, som må sies å være betydelig.

Det skal selvsagt ikke gjøres inngripen overfor de bønder som selv eier eller disponerer beiterettigheter som grunneiere i villreinområdene. De må få bruke fjellområdene som før, for sine egne dyr. Men de skal ikke kunne leie ut beiterettighetene til andre, slik mange gjør i dag. Det skaper et beitetrykk av sau som egentlig ikke er naturlig for villreinområdene.

Jeg har i årevis vært med som folkevalgt i Hjorteviltutvalg og også villreinnemnd. Før covid-19 kom for fullt deltok jeg på ganske mange seminar om hjorteviltet, hvor som oftest CWD var et tema, spesielt når det gjaldt villrein.

Jeg spurte flere ganger representanter for både Mattilsynet og miljøverndirektoratet hvorfor de ikke hadde vurdert tiltak over den smitterisiko og beitetrykk som leigesau representerte spesielt på Hardangervidda.

Det svar som gikk igjen var at dette hadde de vurdert, og beitetrykket av titusenvis av leigesau burde vært redusert. Men konsekvensene for de bøndene som brukte villreinområdene som sauebeite ville bli for omfattende.

Flere sa rett ut at slike tiltak ville bli for kontroversielle. Slike beslutninger måtte i så fall tas på overordnede politiske nivåer, og det så de ingen vilje til.

Men det er da jeg undrer meg, tiltak med å skyte ut villreinstammer, eller redusere villreinstammen på Hardangervidda til et minimum, det er ikke for kontroversielt. Men forebyggende tiltak med å redusere beitetrykk av titusenvis av leigesau som egentlig ikke hører hjemme i villreinområdene i det hele tatt. Det skal man ikke gjøre noe med. Jeg mener det er villreinen vår som blir den tapende part oppi dette, det synes jeg er særdeles trist.