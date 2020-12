Forurenser skal betale for de skader som deres aktivitet påfører miljøet og klimaet. Det er et bærende prinsipp for norske klima- og miljøavgifter som skal sikre en best mulig ressursutnyttelse ved at forurenser stilles overfor relevante kostnader som påføres samfunnet.

Ved import av varer gjelder imidlertid ikke dette. Om en vare for eksempel er fremstilt med bruk av forurensende kullkraft og med store miljøutslipp til elvene, er det opp til produsentens hjemland om disse miljøødeleggelsene skal avgiftsbelegges.

Internasjonal frihandel og konkurranse mellom landene fører til at fabrikkene legges til land som krever ingen eller minimale avgifter for forurensning. Når varen ankommer Norges grense, stilles det ikke spørsmål om det er betalt avgifter for de miljøødeleggelsene som følger med varen. Det er en meningsløs tilnærming til de globale klimautfordringene.

Internasjonal handel har bidratt til å løfte flere milliarder mennesker ut av fattigdom, og er et gode for både Norge og for verden. Men frihandel uten nødvendige reguleringer er en trussel mot klodens bærekraft.

Når en vare ankommer Norge bør det stilles krav om deklarering av tilhørende miljøutslipp og klimagassutslipp, og en deklarering av hvilke avgifter som er betalt for å kompensere for dette.

Dersom det ikke er betalt tilstrekkelige avgifter bør norske myndigheter ilegge en importtoll for varen. Først da får vi like konkurransevilkår mellom land som tar miljø- og klimautfordringene på alvor, og land som lukker øynene fordi egen økonomi nyter godt av klima- og miljøødeleggelser.

Et slikt system krever et omfattende forarbeide, men det er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet på en mest mulig effektiv måte. EU har i sin «Green Deal» varslet at en slik CO2-grensetilpasningsmekanisme skal legges frem i 2021 og omfatte utvalgte sektorer som stål, glass og sement. Det er en start, men Norge må arbeide aktivt sammen med EU-kommisjonen for å bringe arbeidet fremover i full bredde.

Globale utfordringer krever globale løsninger, og Norge kan sammen med EU ta et lederskap i denne utviklingen.