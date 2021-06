Forurenser bør betale

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Pengene som alle forurensere bør betale, kan øremerkes til underfinansierte og fornuftige klimatiltak i distriktene og til sosial og geografisk fordeling. Slik vil også aksepten for klimaavgifter øke.

I vinter la regjeringen fram sin klimaplan fram mot 2030. Det største grepet regjeringen foreslo, var å øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn CO2 fram mot 2030, og kompensere gjennom generelle skatte- og avgiftslettelser.

Det er flere grunner til at det er uklokt å bruke inntektene fra den økte avgiften på den måten. Dersom staten gjør seg avhengig av inntektene fra CO2-avgiften for å dekke inn langsiktige skattekutt, vil staten få et insentiv til at utslippene skal holde seg høye for å finansiere velferd og tjenester framover.

Undersøkelser utført av Menon Economics viser dessuten at folk er langt mer positive til klimaavgifter om inntektene fra avgiften øremerkes klimatiltak og bidrar til å styrke næringer i distriktene.

Vi må handle raskt for å stoppe klimakrisa, og tiltakene vi innfører må være effektive og rettferdige. Men hvis vi for eksempel lar være å øke CO2-avgiften for bensin og diesel, fjerner vi også dette nødvendige insentivet til å skifte ut fossilbilen med en nullutslippsbil.

Det er imidlertid mulig å kompensere de som rammes hardt av økte drivstoffutgifter uten å fjerne insentivene for omstilling, og på en måte som øker aksepten for klimaavgifter i befolkningen. Statens inntekter fra økt CO2-avgift kan øremerkes klimaomstilling som gjør det lettere for folk i hele landet å gjøre klimavennlige valg og å få endene til å møtes.

Om CO2-avgiften har en jevn årlig økning til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030, vil inntektene til staten bare fra ikke-kvotepliktig sektor (transport, landbruk, bygg og avfallsforbrenning) øke med oppunder 10 milliarder kroner årlig i 2030. Hva kunne det finansiert?

En milliard årlig til Klimasats – en underfinansiert statlig ordning for klimatiltak i kommunene. Til nå har nesten halvparten av alle søknader blitt avvist .

Bygdevekstavtaler til 100 tettsteder rundt om i Norge til om lag 550 millioner kroner årlig. Byvekstavtalene i de store byene har vært en suksessfull dugnad der staten har bidratt med store summer til utvikling av infrastruktur, smart mobilitet og nullvekst i personbiltrafikken. Erfaringer fra Bø, Geilo, Sortland, Sauda og Stryn viser at det er både mulig og lurt å gjøre det samme for tettsted over hele landet.

4 milliarder til Bionova som skal finansiere klimatiltak, omstilling og bærekraftig verdiskaping i naturbaserte næringer. Viljen til store klimakutt og grønn omstilling i jordbruket er stor. Men tiltakene trenger finansiering. Samtidig er det et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser. Blant annet har SINTEF kommet fram til at det bare i Innlandet innen 2050 kan skapes 25 000 nye arbeidsplasser og 20 milliarder i økt verdiskaping.

4 milliarder til fordeling for å kompensere folk som rammes av avgiftsøkningen. Økte CO2-priser vil ramme folk ulikt ut ifra deres inntekt, bosted og mulighet til å velge klimavennlige alternativer. Vi kan imidlertid bruke inntektene fra CO2-avgiften til å kompensere disse gruppene uten å fjerne insentivet til omstilling –slik at de både har mer til overs på konto etterpå og at det lønner seg med elbil.

Neste stortingsperiode tar oss halvveis ut i tiåret hvor vi skal halvere norske klimautslipp. Det haster å innføre effektive tiltak. Debatten bør derfor bevege seg vekk fra å handle om hvorvidt og hvor mye alle forurensere må betale til hvordan inntektene fra klimaavgiftene bør brukes. Da vil støtten for CO2-avgiften også bli større.