Høyre liker at folk hopper i høyet. Iallfall de som hopper to og to. Vi må lage flere barn her i landet, for å betale skattene som må til for å dekke opp pengebruken til Høyre-regjeringen.

Flertallet i Høyre landet i helgen på at det er ganske dårlig bruk av offentlige penger å betale barnefamilier for å holde barna ute av barnehagen. Kanskje kan noen av de innsparte milliardene i kontantstøtte brukes på å betale folk for å få barn isteden?

Partiledelsen ville ikke fjerne kontantstøtten fra programmet, men gikk på både dette og flere nederlag i møte med et partidemokrati som synes mer sultent på Høyre-politikk enn partitopper som har pådratt seg kronisk kompromisseri etter åtte år og fire regjeringskonstellasjoner.

Nei til sexkjøpslov, strammere innvandringspolitikk og større kommunal selvbestemmelse over strandsonen i grisgrendte strøk er gjenkjennelige Høyre-vedtak.

Når partiet sier ja til søndagsåpne butikker for andre enn turister, ja til sterkøl i butikken, utvidede åpningstider for alkoholsalg er det mer i Astrid Gjertsens ånd enn i Kjell Ingolf Ropstads. Høyres gamle forbrukerminister (ja, en gang behøvde norske forbrukere en egen statsråd) åpnet en ketchupflaske av innestengt frihet med vanvittig overtrykk først på 80-tallet. Nå vil Høyre lette på flaska igjen.

KrF-partilederen er svekket og under sperregrensen etter å ha fått partiet med seg til høyresiden. Den kan ha rett som spår at Høyre vil gi KrF en "seier" i fortsatt kontantstøtte før valget - for å løfte partiet over sperregrensen.

I nasjonalromantisk forstand er jord og skog like norsk og viktig. I virkeligheten skjer jordbruket i et nasjonalt marked, mens tømmer, plank og papir handles i et internasjonalt marked. Høyre mener dette bør gjenspeiles også i eierskapspolitikken.

Norsk skogeierstruktur er sterkt fragmentert. Høyres storskogeiere fikk partiet med på å justere konsesjonslovbestemmelsene for skog "for å fremme aktiv forvaltning". Ordlyden lar seg iallfall resultatsjekke: Målet er ikke større skogeiere, men skogeiere som hogger mer og investerer mer i skogen.

Også Høyre-bønder kan kjøre traktor til byen. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Høyres landbruksnettverk vant flere kamper om odelsretten og distriktslandbruket i helgen.

Forslaget om å la landbruksbudsjettene gå først og fremst til volumproduksjon tjener bare to grupper: De som liker at det står "import" på maten, og de som liker at den er merket "billig". Det er nok nasjonal klasse igjen i Høyre til at forslaget ble nedstemt.

Et flertall gikk for å fjerne boplikten for gårdsbruk - men ingen har stoppet gjengroing bare ved å bo på gård. Driveplikten skal opprettholdes - og Høyre må gjerne pålegge kommunene å håndheve den strengere.

Etter åtte år kan Erna Solberg fremtre som om om hun har boplikt i statsministerboligen. Landsmøtet hennes synes ikke å være hemmet av noen driveplikt for landet. Landsmøte-stemningen bar mer preg av at man skal regjere på Høyres vis - eller slettes ikke. Det lever fortsatt et parti bak all administrasjonen til Erna.