Fortsatt nasjonal kontroll med jernbanen

Jeg vil understreke at norske myndigheter fortsatt vil treffe de aller fleste beslutninger i jernbanesektoren. Myndighetsoverføringen til EUs jernbanebyrå (ERA) er begrenset, og vil i hovedsak gå ut på å utstede kjøretøytillatelser og sikkerhetssertifikater. Dette berører i begrenset grad viktige politiske interesser. Dette har nylig blitt bekreftet av Lovavdelingen, som har konkludert med at et alminnelig stortingsflertall er tilstrekkelig for å treffe vedtak om Norge skal innføre jernbanepakken.

Avgjørelser som ERA treffer, skjer på et teknisk område, på grunnlag av samme regelverk som ville blitt brukt av norske myndigheter. Der ERA treffer vedtak, vil Statens jernbanetilsyn ha ansvaret for oppfølgingen gjennom tilsyn. Tilsynet vil ha innflytelse på ERAs vedtak gjennom å vurdere de aktuelle norske reglene i saken.

Gjedrem er uenig i at stansvedtak fra tilsynet ikke kan overprøves av ERA. Det er uansett nøye regulert hvordan en eventuell uenighet mellom tilsynet og ERA skal håndteres. ERA kan ikke utøve annen myndighet enn å utstede, fornye, endre og kalle tilbake sikkerhetssertifikater og kjøretøytillatelser.

Gjedrem mener at jernbanepakken burde tas inn gjennom EFTA-pilaren, som den tredje energimarkedspakken (Acer-saken). Jeg mener jernbanepakken må vurderes på en helt annen måte. Avgjørelsene vil tas av et teknisk kompetent organ innenfor et tydelig rettslig rammeverk, der det vil være nasjonal involvering når norske interesser er berørt.

Gjedrem fokuserer på bruken av ordet obligatorisk om konkurransene om persontogtrafikken i vårt lovforslag. Jeg mener det uansett er riktig at det finnes unntak fra hovedregelen. Men Gjedrem ser ikke ut til å ha noen særlig tro på unntaket om å tildele kontrakter direkte, hvis det kan føre til bedre kvalitet eller mer kostnadseffektive tjenester. I så fall er det vel ikke noen grunn til å være negativ til et krav om konkurranseutsetting, siden vi allerede har sett at vi kan få et bedre togtilbud til en lavere pris for staten?