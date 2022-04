Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som bonde, medlem i Bondelaget og leder i Hustadvika Senterparti, kjennast det nesten ut som eg sitt på begge sia av forhandlingsbordet under jordbruksforhandlingane i år.

Eg vil derfor gjere det enklare for partane i jordbruksforhandlingane med å komme med nokre gode råd! Det som må til for framleis matproduksjon i Norge er minst 9 milliardar kroner på bordet!

Korleis eg har komme til det talet vil eg dele med dere litt lenger ned.

Vi er i ei krevjande tid, to år med korona og nå krig midt i matfatet i Europa. Det har gjort det synleg kor viktig eigen matproduksjon med rein mat og eigen matberedskap og jordvern er hos oss alle.

Matsikkerhet til eige folk er eit samfunnsansvar og ikkje bonden sitt ansvar. Regjering har lova å tette inntektsgapet hos bøndene i forhold til andre grupper i samfunnet.

Aldri har det vel vore større sjanse for å lykkast hos regjeringa å levere det den har lova enn no! Likevel er det frustrasjon, stor usikkerheit og sinne blant norske bønder.

Regjeringa har et kommunikasjonsproblem med nokre hederlige unntak.

Bøndene har ikkje tid til å vente på svar til etter våronna. Signala frå regjeringa er lite konkret, og bonden lurer på om det regna seg å kjøpe kunstgjødsel og å så matkorn i år.

Gjødselprisen har nå nesten tredobla seg frå i fjor. Dieselprisen har snart dobla seg. Kraftfôret er på full fart opp i pris. Det einaste som ikkje stig er prisane vi bønder får for produkta våre!

I Hurdalsplattformen seier regjeringa blant anna at det vil:

Leggje fram ein uforpliktande og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.

Flotte ord som forpliktar! Eg håper begge regjeringspartia har samme forståing for krisa landbruket er i!

Eg er klar over at det skal forhandlast i jordbruksoppgjeret, at vi bønder er sjølvstendig næringsdrivande, men vi er "fanga" av målprisar og kan ikkje hente meir inntekt på pris før etter landbruksforhandlingane og det gjeld ikkje før 2023. Da er det dessverre for seint.

Derfor er ekstraordinær støtte til å dekke kostnadsuka så viktig å kommunisere ut nå!

Produksjon min er mjølkeproduksjon med knapt 400 tonn i mjølkekvote 2,4 årsverk Prisauke siste året:

Kunstgjødsel: 25 tonn frå 80.000 kroner til 265.500 kroner.

Diesel: Frå 70.000 kroner til 120.000 kroner per år.

Kraftfôr: 140 tonn har økt med 49 øre kg til nå, utgjør 68.500 kroener.

Sum: 304.000 kroner i kostnadsauke siste året.

Dette er berre på gjødsel, diesel og kraftfôr. Eg fekk hakeslepp når eg såg tala.

Ekstra kostnadskompensasjonen eg fekk utbetalt no i februar utgjorde cirka 50.000 kroner.

Skal vi få begynt å tette inntektsgapet så må det leggjast 100.000 kroner på bordet per årsverk i år, for å ha et godt fundament til å legge stein på stein på. Eller krone på krone.

Det betyr cirka 4 milliardar kroner på bordet.

Dekke forventa lønnsauke neste år:

20-25.000 / årsverk cirka 1 milliard.

Dekke Ekstraordinær kostnadsauke:

På mitt bruk blir det cirka 100.000 per årsverk noko som utgjør 4 milliardar. Da snakka me om 9 milliardar til saman!

Vi lika å snakke om at vi skal ha et landbruk i hele landet. Vi har rein matproduksjon med lite sprøytemiddelbruk. Vi brukar minst antibiotika til dyra i verda, som faktisk gjer at vi sparer mange menneskeliv. Vi har de beste genane i grisen og kua vår.

Vi skal og vere best på dyrevelferd. Vi har mykje å vere stolt over og mykje å miste.

Nå må vi må tenke litt på velferda og økonomien til bonden! Elles har vi ikkje lenger eigen matproduksjon i landet vårt!