Fortellingen om den populistiske trusselen

I mange land begynner deler av befolkningene å stille spørsmål ved den vestlig ledede liberale verdensordenen, som har overtatt i løpet av de siste tiårene. I land etter land vokser det fram radikale eller ekstreme politiske partier, demonstranter roper ut sine budskap og demokratiske valg gir resultater som skremmer den etablerte makteliten.

Når utviklingen ikke helt går etter oppskriften, gjelder det å finne noen å skylde på. Og selv om opposisjonen favner mange typer politisk motstand, har symbolet på det gale og farlige blitt samlet i betegnelsen populisme. Man kan lese at det som før var sunne, liberale demokratier, er nå truet av populismen. Denne beskrivelsen er både naiv og historieløs.

Poenget er at det som før var sunne, liberale demokratier har for lengst forvitret som følge av store endringer i politisk ideologi og generell utvikling, som slett ikke har noe med populisme å gjøre:

• Viktigst er fremgangen for nyliberalistisk tenkning med store konsekvenser for fordeling av politisk og økonomisk makt og krav om personlig frihet på kanten av ren egoisme.

• Den hemningsløse globaliseringen har redusert befolkningenes betydning ved å flytte nasjonal selvråderett og styring fra lokale samfunn til internasjonale organisasjoner av varierende kvalitet. Mange mener at det hadde gått an å drive fruktbart internasjonalt samarbeid uten å avvikle nasjonalstatene.

• Liberal økonomi fremmer vekst og forbruk som sin religion, uten å bry seg så mye om at dette vil føre til overforbruk og miljøkatastrofe.

• Dårlig fordeling mellom deler av verden, overbefolkning og miljøproblematikk fører til migrasjonsbølger som truer med å oversvømme uforberedte vestlig land. Internasjonalt samarbeid har i liten grad evnet å håndtere denne utfordringen.

• Rask utvikling av ny teknologi kan bidra til å dempe negativ utvikling, men betyr samtidig store endringer i arbeidsliv og maktfordeling som skremmer mange. Utfordringen er at liberalistene ser ny teknologi som en unnskyldning for økt forbruk av energi og andre ressurser, i stedet for å bruke muligheten til å avverge ytterligere ødeleggelser av miljøet.

• Og den styrken som folk flest hadde ved å tro på en eller annen religion, er borte i moderne, sekulariserte samfunn. Universelle menneskerettigheter gir neppe den samme disiplinerende effekt.

Det er ikke så rart at betydelige befolkningsgrupper føler seg truet av disse store endringene. Resultatet er at mange, også folk som i utgangspunktet hverken er organisert eller besitter formell makt, begynner å engasjere seg i håp om å være med på å bremse litt på utviklingen. I tillegg gir situasjonen grobunn også for destruktive krefter. Det må innrømmes at ikke all opposisjon tar former som er like tiltalende.

Makteliten liker naturlig nok ikke motstand og søker å undertrykke opposisjonen. En metode er å skjelle ut all opposisjon for populisme, eller det som verre er. Men det er ikke populismen som er den angripende part her. Tvert imot er opposisjonen et forsøk på å forsvare seg mot trender som oppleves som forvitring av demokrati og nedbygging av nasjonale stater; en utvikling som aktører med stor politisk og økonomisk makt dessverre bidrar til.

Hvis liberal økonomi og uhemmet globalisering får herje videre, går vi mot svært urolige tider. Verdens befolkninger har liten tillit til global rettferdighet og global velferd. Den eneste muligheten for å skape langsiktig stabilitet er å satse på sterke og demokratisk styrte nasjonale stater.