Sjangeren er velkjent: Belevne hovedstadsjournalister setter seg i bilen og kjører friskt ut av gryta si, underveis opplever de lite annet enn snakk seg imellom.

Når de kommer frem til det lille stedet, skjer det absolutt ikke noe der heller. De har ingen avtaler, de har ikke noe ønske om at dette forsvarsløse stedet skal fremstå som interessant. Det skal bare være lattervekkende.

Mens de er der skal de registrere uforklarlige bruddstykker av rare ting rare folk sier og gjør, tilfeldige skilt og ... ja, det som måtte underbygge det planlagte narrativet.

Nå har Dagens Næringsliv vært på Jevnaker fordi New York Times angivelig har utpekt stedet som "et av verdens beste reisemål i 2020."

Men New York Times har ikke det, det er ingen tvil om at det er Kistefos museet og "What makes it a must-see cultural destination is “The Twist", for å sitere fra avsnittet i saken som handler om Jevnaker, Norway, blant 51 andre steder i verden.

Her er lenken til saken.

Dessverre må Jevnaker i dag lide for at DN ville fylle åtte sider i avisen om ingenting fra sentrum av Jevnaker.

Jeg bryr meg om dette fordi jeg kommer fra Askim og husker et journalistbesøk fra Oslo dit en gang. Også den gang ble det bildeoppslag fra et lite gatekjøkken - en vogn jeg aldri hadde lagt merke til før, og som i alle fall ikke hadde en vesentlig forklaringskraft for mitt lille hjemsted.

Tilfeldig? Neppe.

Innlegget ble først publisert på Stavrums Facebook-side.