Forsvarets forskningsinstitutt bør trekke rapporten tilbake

Rapporten peker ut to stormakter som aktuelle påvirkere: Russland og Kina (rapportens «X»). Dermed underslår den at samtlige oppegående land med et minimum av nettkompetanse sannsynligvis bedriver påvirkning på nett der de finner det formålstjenlig. Globalt eller mot utvalgte motstandere, med falsk informasjon og falske identiteter.

For eksempel har Morgenbladet nr. 20 i år en seks siders dokumentar om USAs skjulte påvirkningsaksjoner på nettet. En av kildene til oppslaget, Emma L. Briant, hevder at «det er påfallende hvor lite interesse det er for vestlige påvirkningsoperasjoner blant dem som forsker på påvirkning og desinformasjon». Rapporten til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et eksempel på dette. Dette er ikke bare et brudd med god forskningsskikk, det er farlig: Vi kan ikke ha etterretningsaktivitet i forsvaret (og politiet) som kun følger med på to mulige, statlige påvirkere.

Rapporten er gjennomgående politisert. Et eksempel fra rapporten: «En fremmedstatlig aktør» søker … «å skape et narrativ om at EØS-avtalen er årsaken til problemene [økte priser på strøm, drivstoff og mat] og oppnå tilstrekkelig motstand mot avtalen slik at det blir en folkeavstemming om utmelding.»

Slike feilaktige premisser «korrigerer» rapporten med følgende forståelse som premiss for scenariet: «Klimakrisen, pandemien og Russlands krig mot Ukraina er tre viktige årsaker til at Norge har gått inn i en økonomisk og sikkerhetspolitisk krevende periode med usikre framtidsutsikter.» Dette er ikke et objektivt premiss, det er en klart politisk (og høyst diskutabel) virkelighetsforståelse.

Rapporten beskriver fem sannsynlige scenarier for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg. Mer eller mindre eksplisitt referer fire av disse til det vi med en samlebetegnelse kan kalle sentrum-venstre/motkultur: Skepsis til eliten og yrkespolitikere, motstand mot EU, EØS, sentralisering, vindmøller på land, nærpolitireformen, tvangssammenslåing av kommuner, samt klimaaktivisme.

Det er disse gruppene som i rapporten blir utnyttet av særlig Russland for å spre mistillit eller skape omveltninger.

For det demokratiske ordskiftet er det vesentlig at mest mulig handler om sak og minst mulig om motpartens antatte motiver eller tilknytninger. Gjennom å knytte ordinære og legale sentrum-venstremeninger til Russland og desinformasjon bidrar rapporten til det motsatte.

Denne påvirkningen skjer hovedsakelig ubevisst, omtrent som når en leskedrikk presenteres sammen med en sexy modell. Assosiasjonen er etablert, påvirkningen er fullbyrdet, i tråd med elementær påvirkningspsykologi.

Ekstra uheldig er dette i en krigstid der innlegg som «kan brukes i Putins propaganda» blir mistenkeliggjort og stemplet. Jfr. for eksempel reaksjonene på Amnestys rapport om mulige brudd på folkeretten fra den ukrainske hærens side. At det er sentrum-venstre som er valgt ut kan umulig være tilfeldig. Dermed er rapporten selv et eksempel på fordekt påvirkning i politisk hensikt.

Tidene er omskiftelige og dramatiske. Som Darwin P. Erlandsen engang skrev: «Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.»

Rapporten poengterer da også at den har et fireårs perspektiv for scenariene. Men med dagens krigssituasjon kan den internasjonale situasjonen kastes om i løpet av uker eller måneder, dersom krigen i Ukraina spres til flere land eller øker i omfang.

Det holder ikke å kun problematisere Russland, «X» og det norske sentrum-venstre. Om forfatterne har gått tørre for ideer, sender jeg gjerne beskrivelser av aktuelle scenarier som involverer helt andre aktører, nasjonale og utenlandske, i en slik situasjon.

Enten må FFI publisere slike, som motvekt mot den politiserte rapporten som foreligger, eller så må de skrive en rapport som ikke henger ut noen. Uansett skylder FFI og forfatterne det norske folk en unnskyldning for mistenkeliggjøring og påvirkningsforsøk i forskningens navn. Og rapporten bør trekkes tilbake.