Forsvaret rustes mot digitale trusler

Trusler av militær art har vært den dominerende sikkerhetsutfordringen for Norge. På få år har nye trusler seilt opp. Trusler som krever rask tilpassing og effektiv krisehåndtering på tvers av sivilt og militært ansvarsområde. Komplekse og sammensatte trusler i det digitale rom slår for full styrke inn på innretningen av Forsvaret.

Norge utsettes for angrep både statlige og ikke-statlige aktører. Dette skjer gjennom koordinert og samordnet bruk av ulike midler og metoder som understøtter og forsterker hverandre i fiendtlig hensikt. Skillelinjen mellom fred og konflikt, og mellom konvensjonell og irregulær krigføring er blitt mer uklar.

En hackergruppe kan betales av en fremmed stat for å sabotere viktige datasystemer. En terrorgruppe på norsk jord kan motta støtte fra terrorgrupper i utlandet. En fremmed stat kan fyre opp motsetninger i Norge, polarisere befolkningen, og skape mistillit til myndighetene. I ytterste konsekvens kan soldater bli sendt på norsk jord for å utnytte mistilliten.

Annonse

Statssikkerheten skal ivareta Norges selvstendighet og suverenitet mot angrep utenfra. Samfunnssikkerheten skal håndtere hendelser som truer samfunnsfunksjoner innenfra. Ulike trusler flyter i dag over i hverandre. Angrep som tilsynelatende kan være rettet mot kritisk infrastruktur kan i realiteten ha alvorlige følger for statssikkerheten.

Å vite hvem som står bak angrep er vanskelig. Digitale angrep eller droneangrep kan like gjerne utføres fra utlandet som fra Norge. Angrepet rammer like hardt uansett. Poenget er å ha evne til å avverge og bekjempe trusler og angrep som kan sette vårt samfunn ut av spill.

Les også: Regjeringen fortsetter styrkingen av Forsvaret

En god etterretningstjeneste er essensielt i så måte. Regjeringen har siden 2013 doblet E-tjenestens budsjett til om lag 2 milliarder. Dette har gitt bedre evne til å oppdage og avverge trusler mot Norge. E-tjenesten skal utvikles videre og cyberoperasjoner integreres nå i sjø – luft -og landmilitære operasjoner.

For å bedre samarbeidet mellom PST og E-tjenesten og etablere en felles situasjonsforståelse er det opprettet et Felles kontraterrorsenter (FKTS). PST og E-tjenesten samarbeider også med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kripos i Felles cyberkoordineringssenter (FCKS). FCKS og aktuelle samarbeidspartnere fra både privat og offentlig sektor med ansvar for digital sikkerhet er samlokalisert med Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Regjeringen har nylig lagt fram forslag til ny etterretningslov. Den nye loven setter E-tjenesten bedre i stand til å avdekke og avverge digitale trusler. Dette er avgjørende for å beskytte Norge mot spionasje, terror og aktører som vil ramme samfunnet vårt.