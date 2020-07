Forsvaret og Jesus

Steinar Hansen kommenterer mitt innlegg om forsvaret i Norge og KrF i Nationen 2. juli. Han har forstått at KrF er tydeleg når det gjeld å ha eit godt forsvar. Eg forstår hans skeptiske syn på stormaktene, og er glad for nabotilhøva med Russland.

Eg kan også lova at KrF ikkje nyttar Det gamle testamentet som militærstrategisk kjelde, men Hansen spør godt vidare, sitat: «…. kva ville Jesus ha sagt? Hans befaling var jo å "elske" fiendane og å avstå frå vald.» Det er eit godt spørsmål som utfordrar KrF, ja alle som kjempar for fred, uansett kor ein er på trusskalaen.

Eg er nemleg eining med Steinar Hansen om «at Jesus hadde ein filosofi og eit bodskap her som verda i dag har bruk for, som alternativ til galskapen med atomvåpen, avskrekking og krigsindustri.» Det er godt sagt. Eg takkar difor vidare for at Steinar Hansen, sitat: «trur ikkje at verken KrF eller andre parti i Noreg vil Russland noko vondt med militærmakt…..Fred og venskap oppnår ein aldri med med å ruste seg for krig (ifølge Jesus).»

For KrF er det eit forsvarspolitisk mål å førebygge krig og konfliktar, hevde landet sin suverenitet og bidra til å fremje ei fredeleg utvikling i verda. Det militære forsvaret er staten sitt skarpaste maktmiddel, og difor er det nødvendig med demokratisk politisk kontroll og ein oppslutning i befolkninga som gir grunnlag for Forsvarets nødvendige legitimitet. Folkeretten og andre rammer for maktbruk i militære operasjonar må etterlevast.

Bruk av militærmakt skal berre bli brukt dersom det er heilt nødvendig. Noregs posisjon som eit lite land med ein sterk nabo, gjer at vi i tryggleikspolitikken er avhengige av å ha eit godt forhold til sterkare allierte.

NATO er hjørnesteinen i norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk. Noreg må framleis opptre som ein påliteleg aktør innanfor NATO-samarbeidet. Vi må bevare eit godt forhold til USA og sørge for at amerikanarane tar ei aktiv interesse i norsk tryggleik, men også vere villige til å seie klart ifrå dersom vi er ueinige i deira politikk.

Vi må samarbeide nært med EU og europeiske allierte, og sørge for at Noregs interesser blir tatt vare på i utviklinga av EUs tryggleikspolitikk. Noreg må også vidareutvikle det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland.

Bodskapen frå Jesus står fast, rangerer øvst og gjeld for oss alle! Måtte folk og land lyde til bodskapen i og utanfor kyrkjelyd og prat. Innlegget Steinar Hansen kommenterte er difor eit sektorpolitisk innlegg som ikkje fortel alt om KrF.

Men KrF er eit politisk parti som vil vera langt framme når det gjeld tryggleik, trusselvurdering og forsvar av land og folk.