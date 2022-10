Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dessverre ser Wilhelmsen ikke lenger enn sin egen nese. Grepet handler om at de som har mest må bidra mest til fellesskapet.

Når Wilhelmsen forsøker å få grepet til å handle om sentralisering, viser han at han ikke forstår at dette er et av grepene som gjør at regjeringen får prioritert en storstilt satsing på forsvar, matberedskap og en historisk styrking av Nord-Troms og Finnmark. Viktige grep for desentralisering og trygghet for folk. Regjeringens økning av de frie inntektene til kommunesektoren med 2,6 milliarder kroner er også interessant å gjøre oppmerksom på i den sammenhengen.

Statsbudsjettet er stramt for å imøtegå den kraftigste prisveksten Norge har sett siden 1980-tallet. Innenfor disse rammene prioriterer vi styrking av beredskapen, arbeid til alle og utjevning av sosiale og geografiske forskjeller.

For å få til disse prioriteringene har regjeringen tatt skattegrep hvor bedrifter og bransjer med høy lønnsomhet, og husholdninger med høy inntekt og formue bidrar mer til fellesskapet. Å omfordele mer av dagens ekstraordinært høye inntekter fra kraftproduksjon er en del av svaret.

Skattegrepene gjør at vanlige husholdninger og bedrifter i distriktene i størst mulig grad skjermes, samtidig som stat, kommuner og fylker får økte inntekter.

Dette vil gi en mer rettferdig fordeling både av de ekstraordinære inntektene som noen nå har som følge av de høye kraftprisene, og av de verdiene som blir skapt med utgangspunkt i naturressurser som tilhører oss alle.

Det blir ikke en god fordeling om avkastningen fra våre felles naturressurser havner på hendene til noen få. Også om en av disse eierne er Oslo kommune, som eier mange kraftverk utenfor egne kommunegrenser.

En ekstraordinær situasjon med enorm prisvekst, energiknapphet og krig i Ukraina gir oss som samfunn store utfordringer. Mye av svaret ligger i å forsterke det som har fungert. Det som har gjort Norge til Norge.

Slik som nøysomhet, fornuft og klok forvalting av ressurser. Slik overlater vi landet i bedre stand enn vi tok det over i. Innenfor en stram økonomisk ramme, stiller vi opp for de med lave og vanlige inntekter.

For at vi skal ha rom til det, trenger vi at de som har mye bidrar mer, og ser forbi sin egen nese.