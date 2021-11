Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Et utbredt problem er at mange, spesielt de som bor utenfor sentrale strøk, erfarer at det er en lang vei til juridisk hjelp – bokstavelig talt. Ikke alle vet hvor en kan rette seg med generelle spørsmål, og en blir da overlatt til seg selv.

Ikke sjeldent blir resultatet at små problemer ikke blir tatt raskt nok tak i, og dermed vokser seg større. Til slutt kan de bli så store at den eneste mulige utveien er å engasjere advokat. Det finnes dessverre ikke flust av advokater i distriktene. Det å engasjere advokat vil i tillegg være avhengig av at en har økonomien til dette, for det er sjelden særlig billig. Tvert imot.

I januar 2011 ble det innført et prøveprosjekt med en såkalt førstelinjetjeneste. En førstelinjetjeneste innebærer at enhver kan oppsøke et kontor med advokat og/eller jurist og få for eksempel 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Tanken er at man her vil få en vurdering av saken, og om det er verdt å ta den videre. De enkle sakene kan til og med løses der og da.

Det handler om at folk ikke skal være avhengig av de få rettshjelpstiltakene rundt omkring i de større byene – men heller kan benytte seg av lokale tjenester som kan gi rådgivning i simple saker og kan henvise videre i de mer kompliserte. På den måten vet man om man i det hele tatt står overfor et juridisk problem – og hvor omfattende saken egentlig er. Det er ofte svært vanskelig å vite om problemet i det hele tatt er juridisk, eller om det må løses på andre måter. Det viktigste er å få avklart dette.

Dagens ordning innebærer at kun enslige som tjener under kroner 246.000, eller par som samlet tjener under kroner 369.000 har rett på gratis rettshjelp etter rettshjelpsloven.

Per i dag er det kun 9 prosent av den norske befolkningen som oppfyller de økonomiske vilkårene for å få fri rettshjelp. Dette innebærer at minstepensjonister eller de som er uføretrygdede blir ansett som for rike til å få fri rettshjelp, samme hvor absurd det høres ut.

For å avbøte tomrommet i dagens offentlige rettshjelpstilbud, er rettshjelpstilbudet drevet av forskjellige frivillige tiltak, som Jussbuss. Selv om mange av disse tilbudene er både gratis og landsdekkende, kan terskelen for å oppsøke de for den enkelte være høy. Mange av klientene vi møter er for øvrig avhengig av et lokalt tilbud for å dekke rettshjelpsbehovet deres. Muligheten for å fysisk kunne møte opp på et kontor med dokumenter i hånden kan aldri undervurderes.

Til tross for gode erfaringer fra pilotprosjektet med førstelinjetjeneste for rettshjelp i perioden januar 2011 til desember 2012, der 40 kommuner ble tilbudt en av to forskjellige versjoner av en førstelinjetjeneste, ble det ikke foretatt en særlig grundig vurdering av departementet. Dette ble heller ikke gjort da justisdepartementet skulle utrede ny rettshjelpslov i 2020. Begrunnelsen for å ikke se nærmere på ordningen var at man ikke skulle vurdere tiltak som økte utgiftene til staten.

Dette mener vi i Jussbuss er svært uheldig. Med en førstelinjetjeneste vil flere saker vil unngå å havne i rettssystemet unødvendig. Saker som kan løses på et tidlig stadium vil sannsynligvis blir avklart av en førstelinjetjeneste, mens de som virkelig bør gå til domstolene havner der.

Når målet er at enhver, uansett hvor en bor, skal få muligheten til å vite hvilke rettigheter en har eller hvordan man kan hevde sin rett, er det bare rimelig å forvente en grundigere vurdering. Vi mener derfor at løsningen på rettshjelpsproblemet kan ligge i en landsdekkende førstelinjetjeneste som bidrar til nærhet for den enkelte.