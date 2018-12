Forståinga av landbruket

André N. Skjelstad forsterkar det inntrykket eg gav uttrykk for 29. november i sitt svarinnlegg 4. desember. At han drar inn Venstre sitt program og stortingsfleirtalet si handsaming av den siste jordbruksmeldinga, gjer det endå verre.

Eg visste ikkje at det var Venstre som hadde sett det kraftigaste politiske fotavtrykket på landbrukspolitikken som har vore ført sidan 2013. Eg trudde at Venstre hadde prøvd å moderera det Frp har kome med i regjering. Men eg har diverre misforstått.

Politikken sidan 2013 har ført til optimisme vekst og framtidstru, skriv Skjelstad. Bruk av avtalemidlar som i utgangspunktet skulle gå til inntektsutjamning er i staden etter påtrykk frå Venstre gått til å forsterka inntektsskilnadene. Det har ført til overproduksjon og fallande prisar. Bøndene hiv seg på produksjonskarusellen i rein desperasjon for å overleva, men i staden grev dei si eiga grav, i det minste naboen si.

Utvida konsesjonsgrenser har lausrive produksjonen frå ressursgrunnlaget. Desse "driftige bøndene" ynskjer ikkje Skjelstad å leggja begrensingar på. I staden vil han eksportera overskotet.

Her skal me i eit land med vanskelege driftsforhold, oljesmurde lønningar og importert kraftfôr frå fattige jordarbeidarar eksportera jordbruksprodukt, når vår eiga sjølvforsyning av viktige matvarer vert nedprioritert av staten sine forhandlarar og velsigna av Stortinget. Ser ikkje nokon i miljøpartiet Venstre, orsak uttrykket, galskapen i dette?

For til slutt berre å nemna eit konkret tilskot; Kr 500 pr. lam som får O+ eller betre klasse. I ein produksjon som det er "overproduksjon" stimulerer staten til meir produksjon. Her kunne Stortinget synt forståing og ansvar og sagt kr 400 i tilskot pr. lam uansett klasse.

Ikkje éin bonde ville tvangsfôra små lam om hausten for å få dei større og dermed oppnå mindre pris i ein overskotsmarknad. Venstre har snudd landbrukspolitikken opp ned!

Me såg det alt i 2002 då statsministeren måtte gripa direkte inn i jordbruksforhandlingane, med Sponheim som minister, og i ettertid brukte forbrukarministeren som øvste sjef for jordbruksforhandlingane. No har Venstre greidd det med Frp i ministerstolen.