Her trekk ho fram Follobanen som eksempel på misbruk av samferdselskroner sett opp mot korleis desse midlane kunne vore nytta langt betre til samferdsle i distrikta.

Det kan seiast mykje om Follobanen, og det som desse dagar kjem fram i høve igongsetting av prosjektet. Det let vi ligge.

Det interessante her er at distriktsrepresentanten frå Sp snakkar heilt mot sitt eige parti, og korleis ein i Stortinget også frå Sp si side har støtta opp om Follobanen. Så langt vi har registrert, har Sp gjennom alle handsamingar i Stortinget også støtta opp om prosjektet Follobanen.

Det betyr at også Sp har støtta store prosjekt på austlandet framom å prioritere rassikring i distrikta. Det er uheldig at Sp på denne måten gir eit inntrykk av at dei ønskjer noko anna.

Så er vi heilt einige i at det no er på tide å prioritere også andre landsdelar, noko Høgre gjorde gjennom Nasjonal transportplan 2022-2033 som vart lagt fram i 2021 av Solbergregjeringa. Her var prosjekt innan jernbane, veg og lufttransport i heile landet vurdert opp mot tryggleik, samfunnsøkonomi og utvikling i ein langsiktig 12 års plan. Dette var også eit dokument Sp stilte seg bak.

No sit regjeringa Ap/Sp med eigen samferdsleminister. Gjennom budsjettprosessen viste dei at samferdsle er eit av dei områda denne regjeringa prioriterer lågast. Fleire av prosjekta vi venta skulle starte opp er skote ut i det blå. Auka fokus på rassikring og vedlikehald er uteblitt. Nasjonal transportplan er lagt i ei skuff og ein har varsla at ein ny plan er på gang, med eit langt lågare ambisjonsnivå.

Eit venleg råd, før ein går ut og ropar høgt i alle landet sine aviser, vil vera å ta ein prat med eigne folk på Stortinget. Her ville ungdomsrepresentanten snart blitt realitetsorientert med beskjed om at Sp har støtta prosjektet Follobanen, og pengar til samferdsle, også i distrikta, er langt nede på denne regjeringa si prioriteringsliste i framhaldet.