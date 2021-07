Forskning byttes ut med fatalisme rundt vår flysikkerhet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Problemet er vindturbinene på Haramsøya. De bygges bare 11,3 km fra flyradaren på Gamlemsveten, - og 12 km fra Vigra flyplass. En uholdbar og uakseptabel situasjon, sa Avinor og Luftfartstilsynet i 2004 – 2006, da Sweco/Grøner laget to rapporter. Men utbygger gikk bare videre og kjøpte seg en ny rapport fra Teleplan, - laget på tre måneder av kun en mann. Altså bestilte og shoppet utbygger til de fikk noe å slå i bordet med. Etatene snudde, og alt ble stilt.

Heller ikke NVE har krevd nye risikoanalyser, selv om rotorbladene har blitt stadig lengre. Nå er de 136 meter i diameter og totalt dekkes 12 fotballbaner i lufta rett foran radaren. Signalene vil treffe rotorbladene og gå i alle retninger. Det vet vi i dag. Derfor spurte Arne Nævra: «Nyere forskning tyder på at den første rapporten var riktig. Flytrafikken langs kysten og ved Vigra Flyplass er helt avhengig av flyradaren. Vil statsråden avklare de faktiske forhold før vindkraftanlegget ferdigstilles?»

Tina Bru svarte at det er "håndterbar", - og viste til en "ny vurdering» fra april i år ved det kommersielle selskapet Avinor Flysikring AS. Det et kort brev med merkelige og helt feilaktige påstander, blant annet at rotorbladene er "neglisjerbare". X-flygeleder Odd Inge Løtveit avviser stort sett hele brevet. De såkalte "vurderingene" inneholder mest synsing, håp og feil. De kolliderer med alle rapporter fra SINTEF, Forsvaret, NVE, England, Sveits og USA.

Flygeleder Løtveit er helt oppgitt over de "nye vurderingene", for eksempel om såkalt "begrenset dekningsområde". Han skriver: "Dette er feil. Det er som regel aldri problem med dekningsområdet og det er bare villedende å bringe dette på bane."

Annonse

Avinor påpeker høydeforskjellen mellom flyradar og turbiner, men Løtveit skriver: "At vindparken ligger i underkant av lobe (utskyting av radarsignal) har ingenting å si så lenge det er fri og direkte sikt. Eurocontrol sier at man uansett skal gjøre detaljert konsekvensanalyse når vindparken ligger innenfor 16 km fra radar. Jeg skjønner ærlig talt ikke at dette er så veldig vanskelig."

Løtveit fortsetter: "Avinor påstår også: «Det er lite sannsynlig at refleksjoner fra turbinene vil passere signalbehandlingssystemet. Om dette likevel skjer kan bistand fra leverandør være nødvendig. Eventuell refleksjon fra vindkraftverket vil kunne korrigeres.»

Løtveit sukker: "Her bruker de utrykket «sannsynlig» og dermed vet de heller ikke sikkert hvilke konsekvenser vindturbinene har når det gjelder refleksjoner»

Etter alle avsløringene skriver han: " hvorfor komme med bortforklaringer hele tiden… Avinor tar det som det kommer".

Fra 2003 til 2017 gjorde Forsvarets Forskningsinstitutt grundige analyser og fant store risikofaktorer om saken, derfor har Forsvaret stoppet flere vindkraftanlegg rundt sine radarstasjoner, - men ikke NVE. Sivil luftfart teller ikke så mye som militære, selv om Vigra Flyplass har 1,3 mill passasjerer årlig.

Også advokat Bjarte Aambø etterlyser utredninger i tråd med moderne forskning og med Eurocontrols retningslinjer fra 2014. Men etatene svarer ikke ordentlig på advokatens brev og peker kun på "vurderingene" fra Avinor Flysikring AS, som ikke holder mål. Advokaten har klaget dem inn til Sivilombudsmannen.

Vi har ei fatalistisk forvaltning og selvgode politikere som ser bort fra forskning, fakta og fysikk. De snakker om "klimamål" og "det grønne skiftet". Men 8 vindturbiner gir lite energi. I stedet vil de enorme fangarmene øke risikoen for fly. For SINTEF sier det ikke fins noe colombi egg gjennom «avbøtende tiltak». Men hvem bryr seg med forskning? I hvert fall ikke Tina Bru. Der er det bare sekterisme.