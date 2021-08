Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er årevis sidan KrF introduserte omgrepet «arbeidande kapital» for å sikre eit skilje mellom skattlegging av investeringar i, og verdiar knytt til verksemder, arbeidsplassar og økonomisk vekst på den eine sida, og skattlegging av privat rikdom på den andre.

Det gjorde vi fordi KrF meiner det er viktig å ha eit utjamnande skattesystem. Dei med mest formue skal betale skatt. Samstundes må vi ha eit system som gir likare konkurransevilkår for dei verksemdene som har norske eigarar og dei som har utanlandske. Det må vere insentiv for investeringar som gir økonomisk vekst.

Forslaget fekk lenge lunken mottaking. Både partia til høgre og til venstre for oss meinte at noko slikt ikkje gjekk å gjennomføre. Det var før skatteforliket i 2016. Då meinte både Høgre og Arbeiderpartiet det var mogeleg likevel. Som del av forliket vart formueskatten på arbeidande kapital senka.

No har Høgre kome etter KrF, og gått bort frå sitt gamle standpunkt om å fjerne formueskatten. I staden vil dei, som oss, senke han på arbeidande kapital.

Med det har vi fått ein heilt ny skattedebatt, som venstresida tydelegvis kvir seg for å delta i. Dei hevdar det ikkje gir meining å skilje mellom arbeidande kapital og annan formue, endå både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for eit slikt framlegg som del av skatteforliket.

Når dei kvir seg, er det nok fordi den gamle debatten om formueskatten var enkel for dei. Før handla han om det var riktig å skattlegge privat rikdom eller ikkje. At dei rikaste kan bli personlege nullskatteeytarar er sjølvsagt kraftig symbolikk. Når dei begge har foreslått å heve bunnfrådraget i formueskatten går ironisk nok talet nullskatteytarar opp. Arbeiderpartiet sitt budsjettalternativ ville gitt 5000 fleire nullskatteeytarar enn regjeringa si politikk.

Sidan skatteforliket har KrF fått tilsluttning frå AP, Senterpartiet og Høgre for at dersom ein har pengar i banken eller eig hus, båtar eller yachtar så skal ein skattleggast for det.

Diskusjonen som står att, er mykje meir krevjande for venstresida: Er det rettferdig at investeringar og eigarskap i norske bedrifter og arbeidsplassar skattleggast hardare enn viss han var utanlandsk? Kva gjer det med tilgangen på kapital i distrikta og verksemder i oppstartfasen? Kva gjer det med den langsiktige konkurransekrafta til verksemder som er like, men har ulikt eigarskap, om dei utanlandske eigarane får ein skattefordel?

Er det rett at ein skal kunne eige store verdiar i aksjar, utan å måtte betale skatt av det? Det er eit heilt fair standpunkt å meine at det er naudsynt, men ein må leite etter andre argument enn at det er naudsynt for å sikre at dei rikaste betalar skatt. Den potensielle floka er løyst gjennom å skilje mellom skatt på arbeidande kapital og skatt på privat rikdom.

Ein kan gjerne meine at skiljet mellom privat næringskapital og private eigendelar ikkje er perfekt. Men det er langt betre enn å ikkje prøve å gjere noko skilje i det heile. Den grøfta var Høgre i før, men dei har klatra ut av ho. Venstresida grev seg berre djupare ned og insisterer hardnakka på å halde fram den gamle formuesskattdebatten.

Når Noreg er på veg ut av pandemien og vi igjen skal få fart på norsk økonomi, er vi nøydd til å ha ein ærleg og open diskusjon om korleis vi sikrar kapital og investeringar i privat næringsliv. Venstresida sine forslag om å auke skatten på arbeidande kapital vil bety at norske eigarar får milliardar mindre kvart einaste år, som kunne gått til å skape ny aktivitet.