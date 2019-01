Forfeila distriktspolitikk

I Finnmark er 87 prosent imot samanslåing, samanslåinga blir ei gigantisk sentralisering som vil svekke det noværande Finnmark fylke.

Finnmark grensar til vår store nabo i øst - Russland. Eg har sjølv avtjent militærtjeneste i brigaden i Nord-Norge og er litt kjent med forholda der oppe. Det er enorme avstandar og det er ikkje tvil om at med ei slik sentralisering blir utkantane endå meir svekka, og dermed også folkestyret.

Eg vil anbefale politikarane i Erna Solbergs regjering som ivrer for dette opplegget å lese boka "Brent jord" som omhandlar det fryktlege som gjekk føre seg i Finnmark høsten 1944 og framover.

Då sat det desperate folk i Berlin som bestemte seg for og legge Finnmark øde.

No set det folk i Oslo som ikkje kan være klar over verken livets virkelighet eller forholda i Finnmark.

Annonse

Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette er høgrepolitikk. Det som eg ikkje forstår er at KrF som reknar seg som eit distrikts- og sentrumsparti kan gå inn for dette.

Eg meinar også at Viken prosjektet er galematias.

Eg har også lyst å komme inn på nedlegging og flytting av flybasen på Andøya. Eg var med i eit infanterikompani som sikra flybasen i fire månader, så eg er godt kjent der oppe.

Når ein kan finne på å legge ned eit anlegg som betyr såpass mykje for eit samfunn som Andøya, er ein totalt blotta for distriktspolitiske hensyn.

Eg må også nevne Venstre, som med ei oppslutning på mellom 3-4 prosent har klart å få Høgre og Frp med på ei nedlegging av pelsdyrnæringa. Ei næring som er fullt lovleg. Her har folk investert millionbeløp, og over natta får dei beskjed om at denne næringa skal vekk.

Venstres statsråd i miljødepartementet går også inn for mest mogleg ulv, det meiner eg vil gå utover folk i distrikta.

Dette heng ikkje på greip.