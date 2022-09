Fordummende om Gartnerhallen fra Nationen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Distriktenes næringsavis Nationen varter i helga opp med overskriften: «Frukt- og grønnsaksbønder med historisk inntekt» og med undertittel: «Gartnerhallen har aldri omsatt frukt og grønt for et høyere beløp enn i fjor».

En gladsak altså. Tilsynelatende.

Men hvorfor i all verden velger distriktenes næringsavis denne vinklingen?

Når realiteten er at Gartnerhallen har solgt varer for 3,18 milliarder kroner og sitter igjen med et overskudd på 27 millioner??

En driftsmargin på 0,85 prosent, altså! En margin som ville drevet alle andre normalt fungerende selskaper mot en sikker konkurs.

Men distriktenes næringsavis omtaler dette elendige resultatet som «dobbelt så høyt som i fjor».

Er det noen som helst grunn til å fremstille dette resultatet som noe annet enn det er?

Helt elendig, altså?

Annet enn å tilsløre virkeligheten.

Hvorfor?