Når blei det på mote å mene at vi alle er født med samme muligheter, starter på samme startstreken? Før hadde vi den forestilling at hvem våre foreldre var og deres situasjon gjorde at vi ikke starta på samme startstreken.

Er du rik fordi du fortjener det? Er du fattig fordi du fortjener det? Vi er fem millioner mennesker. Det er i vår makt som et demokratisk samfunn å gjøre så barn ikke vokser opp som fattige barn. Klimadebatten har gitt oss nyord som flyskam.

Hva med fattigdomsskam der det er oss alle som skal skamme oss over at barn lever i fattigdom i velstående demokratiske Norge? Det er ikke de fattige barna som skal skamme seg. Alle vet at de fattige barna ikke velger sine foreldre.

Annonse

Hvis du sorterer søppel, kutter i kjøttforbruket, ikke går med naturlig pels og dropper handletur til London og langweekend i New York – da er du en god samfunnsborger.

De fleste er jo mest opptatt av seg sjøl. Men vi lever ikke aleine, og det rundt oss preger våre dager og våre liv. Trives mennesker rundt oss, virker det inn på vår egen trivsel. De fleste av oss vil jo gjerne trives. Rikdom gjør ingen lykkelig, vil mange mene. Men fattigdom gjør i hvert fall ikke noen lykkelig.

Jeg tror det ligger lykke i å dele. Jeg tror det gir trivsel å hjelpe hverandre og ha også det store fellesskapet, de 5 millionene vi er, til å hjelpe hverandre.

Vi trenger ikke oppfinne ny teknologi eller gå i forhandlinger med noen utenfor våre egne grenser. Det er ikke noe annet enn vilje som skal til. Vi kan hjelpe hverandre hvis vi vil. Jeg skammer meg over at vi i dagens Norge ikke har viljen til å gjøre noe som gjør at barn i Norge ikke vokser opp som fattige.