Forby uetiske hunderaser

Etter mange år med menneskebestemt avl, heller enn naturlig seleksjon, sliter mange raser nå med konsekvensene. Utfordringene kommer både av innavl, begrenset genvariasjon og at fokus på å avle fram egenskaper knyttet til hundens utseende har gitt helseproblemer. Det har medført arvelige sykdommer, skader og fysiske egenskaper som reduserer hundenes muligheter til å utøve naturlig atferd.

I dag har dermed mange hunder lidelser fra fødselen. Det kan være fordi de har korte snuter som de ikke kan puste igjennom uten operasjon. Noen raser har store øyne som er ekstra utsatte for betennelser. Andre kan ha ledd som står i feil vinkel, slik at hunden sliter med å gå, løpe og legge seg ned. Det burde ikke være tvil om at avlen har vi gått langt forbi punktet hvor noe må gjøres.

Det finnes en paragraf om hundeavl i dyrevelferdsloven som sier at avl ikke skal påvirke dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt og ikke skal redusere dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd.

Mattilsynet har ansvar for å følge opp denne loven i det daglige, men har ikke prioritert å sørge for at loven faktisk håndheves. Når en ser på hvor avlen på mange raser har endt opp i dag, er det ganske tydelig at det må gjøres mer. Det trengs en forskrift som regulerer all kommersiell avl med hjemmel i dyrevelferdsloven, slik at Mattilsynet kan gå inn og si hvorvidt avlen er innenfor loven eller ikke.

Samtidig er det ikke bare oppdrett av enkeltdyr som er i strid med dyrevelferdsloven. Hele raser har blitt avlet så langt at de ikke lenger kan avles i tråd med loven. Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på avl og dyrenes helse, og sette tydelige krav og retningslinjer til videre avl på de ulike rasene. I de mest ekstreme tilfellene har avlen på en rase gått så langt at helseproblemene ikke er mulig å reversere tilstrekkelig. I de tilfellene er det på tide å innføre et nasjonalt forbud mot avl på hele rasen.

Ingen skal tjener penger på å avle fram dyr til et liv i lidelse fordi hundens helse ikke blir satt først. Derfor er det på tide å stramme inn retningslinjer og oppfølging av hundeavl i Norge.

Hvis vi mener alvor om dyrevelferd i Norge, er det på tide å innføre en strengere statlig regulering av hundeavl.