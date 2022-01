Forby ågerpris på straum – snøggast råd

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Før jul avsløra eg gjennom avisinnlegget "Galloperande straum-galskap" kor stokk dum eg er. Problemet mitt er at eg ikkje kan fatta kvifor landet har havna i ein unntakstilstand, det vil si at prisen på ein slik livsnødvendigheit er komen heilt ut av kontroll.

Sidan er eg ikkje vorten noko klokare. At ein borgerlig regjering med klokkertro på markedskreftene sitt frie spel leia oss inn i denne vanlagnaden, burde ikkje vere overraskande. Mysteriet ligg i kvifor dei raud-grøne med «sosialdemokraten» Støre i spissen verkar så handlingslamma og ikkje ryddar opp.

Særskilt uforståeleg er det at energiministeren med fortid lengst ute på venstresida i norsk politikk (mellom anna nestleiar i Raud Valallianse 2003-07) heller ikkje vil innføra makspris på straum: «Et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser», meiner ho.

Så ille ville det altså openbart kunne verta at «vanlege folk» får forutseieleg og leveleg pris på straum medan staten på si side ville få redusert sine inntekter. No tek dei i staden kraftig inn med den eine handa og gjev litt ut att med den andre gjennom sine «avbøtande tiltak». Kvifor gjere det enkelt når det kan gjerast så innvikla, verkar å vera mantraet?

Utan å påberopa meg juridisk kompetanse, tillet eg meg å henvisa til Lov om pristiltak. Der framgår det at styresmaktene har full anledning til å fastsetta maksprisar. Vidare står det svart på kvitt at det er forbode å ta prisar som er urimelege. Om ikkje det er tilfelle her, med rekning ut til kundane 10-20 gongar produksjonskostnad, kva kjem då under kategorien «ågerpris»?

Ap har vore på line med dei borgerlege i energipolitikken mellom anna ved å støtta dei i tilslutninga til EU sitt eige energibyrå Acer. Sp røysta i mot saman med SV og Raudt. Om ikkje statsminister Jonas kan kutta navlestrengen til sin forgjengar Erna i denne saka, er det ikkje då andre som bør setta foten ned og forlanga at det vert satt ein stoppar for galskapen?

Mitt nyårsynskje og oppmoding går til Trygve Slagsvold Vedum: Slå dine partnare i regjering i hovudet med konsesjonslovgivninga for vasskraft som er heilt tydeleg på at: «Landets vannkraftressursene tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten». Deretter forlanger du at regjeringa si fullmakt til å «fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» snøggast råd vert teken i bruk.

Om det er umogleg å få gjennomslag for dette, kan det hende det er like greit å la dei med uhemma tro på marknadskrefter, utanlandskablar, Acer-tilslutning, EU-tilpasning og det som verre er, freista å styra landet aleine.