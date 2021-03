Forbudt matfestival har fått støtte

I et oppslag i Nationen uttrykker Matarena skuffelse over at Forsvarsbygg ikke har ettergitt leie.

I saken kommer det imidlertid ikke fram at Matarena har fått tilskudd gjennom den statlige kompensasjons- og tilskuddsordningen som er etablert nettopp for å hjelpe virksomheter som mister inntekter på grunn av pandemien. Innovasjon Norge, som administrer ordningen, opplyser at Matarena har fått den støtten de har søkt om.

Matarena har altså fått dekket 60 prosent av sitt underskudd. Leien til Forsvarsbygg utgjør en stor andel av dette. Jeg kan forstå at Matarena gjerne skulle ha dekket hele underskuddet, men jeg tror de fleste er enige i at festivaler og andre store utearrangementer som er rammet av pandemien bør likebehandles enten de leier areal av Forsvarsbygg eller andre aktører.