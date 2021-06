Forbudet mot nydyrking av myr er ikke opphevet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Myrene i Norge gir oss flotte friluftslivsopplevelser, lagrer store mengder karbon, er et historisk arkiv, demper flom og renser vann, og er ikke minst leveområde for et mylder av planter, insekter, fugler og andre dyr. Et naturens supersystem som gir oss økosystemtjenester vi er avhengige av.

Ødeleggelse av myr er derfor ualminnelig ulønnsomt for samfunnet. En kvadratkilometer ødelagt myr kan gi utslipp tilsvarende utrolige 150.000 biler i ett år. Og myrer som forsvinner kan være nok en spiker i kista for trekkfuglene, som mister enda en rasteplass og fortsetter å gå ned i antall og inn på rødlista.

Den politiske oppmerksomheten om bevaring av myr har økt sterkt de siste årene. Regjeringen vedtok klokelig i fjor en forskrift som forbød nydyrking av myr – med muligheter for unntak der det er særlige behov i landbruket. Statsforvalterne rapporterer at forbudet har virket. Kommuner har skjerpet seg og funnet bedre løsninger for bøndenes dyrkingsbehov, til forskjell fra før da tillatelser til miljøfiendtlig dyrking av myr ble gitt over en lav sko. Noen dispensasjoner har likevel blitt gitt der man ikke fant andre løsninger.

Les også: Karbonet må ned i jorda

Annonse

Det var derfor useriøst, populistisk og kortsiktig av Senterpartiet å fremme forslag om å oppheve dette forbudet under ett år etter at det ble innført, uten evaluering. Utslipp fra landbrukets nydyrking av myr er langt fra ubetydelig. Så mye som en tredel av landbrukets klimagassutslipp kommer nettopp fra dyrket myr – like mye som fra alle drøvtyggerne. Med de klimaforpliktelser landbruket har nå, ville det være en stor bjørnetjeneste å friste landbruket til handlinger som med nødvendighet medfører store klimagassutslipp fra enda mer dyrket myr.

Les også: Myrdyrkingsforbud er ikke nok

Derfor stemte alle partiene utenom Fremskrittspartiet mot Senterpartiets forslag om å oppheve forbudet mot nydyrking på myr. Et stort flertall på Stortinget ville heller beholde eller styrke forbudet. Dessverre skapte Arbeiderpartiet med sitt forslag betydelig uklarhet om hvor veien går videre og hva en «helhetlig plan» for bedre bevaring av myr konkret betyr. Det som er hevet over enhver tvil, er at Arbeiderpartiet stemte mot forslaget om å oppheve forbudet.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger understreket at det er en strengere forvaltning av myr partiet ønsker. Høyre, Venstre, KrF, SV og Arbeiderpartiet sprang under behandlingen av forslaget opp og ned av Stortingets talerstol og kaptes om å være best på å bevare myr. Senterpartiet hadde foreslått å skrive eksplisitt inn i jordlova at det ikke skulle være lov å forby nydyrking, men dette ble kontant nedstemt.

Loven slik den nå lyder gir regjeringen fullmakt til å utforme nydyrkingsforskriften slik regjeringen mener er best for å oppnå lovens og statens formål. Den eneste logiske slutningen regjeringen kan trekke av dette er å beholde forbudet i forskriften slik det er i dag, og supplere forbudet med krav om en helhetlig plan for å kunne gi dispensasjon.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad må ta med seg føringene fra Stortinget der et klart flertall ønsker sterkere myrvern. Hun må la forskriften være i fred, og bruke kreftene sine på å hjelpe landbruket med å nå sine klimamål. Snarest mulig må hun også sende et rundskriv til alle landets kommuner og be dem starte arbeidet med å lage en helhetlig plan for å bevare sine myrer mot både nydyrking, nedbygging, torvuttak og annen ødeleggelse.