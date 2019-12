Forbud mot pelsdyrproduksjon er ikke ekspropriasjon

Domstolene tar stilling til rettsspørsmål. Et eventuelt krav om erstatning må forankres i et rettslig grunnlag. Det er riktig som Nationen skriver at full erstatning er et godt innarbeidet rettslig begrep i norsk ekspropriasjonsrett. Det følger ganske enkelt av Grunnloven § 105 at den det eksproprieres fra har krav på full erstatning.

Det er likevel slik at forbudet mot pelsdyrproduksjon ikke er ekspropriasjon i rettslig forstand. I motsetning til de klassiske ekspropriasjonstilfellene overføres ikke noen rett til fast eiendom eller et formuesgode fra den som driver pelsdyrnæring til noen andre for å realisere et samfunnsønskelig formål.

Vi kan ikke se at lovgiver ved å forby pelsdyrhold etter en overgangsperiode griper inn i en etablert og grunnlovsbeskyttet rettsposisjon. Pelsdyrprodusenter er ikke ved enkeltvedtak gitt en rett til å drive pelsdyrproduksjon for all fremtid.

Det er ikke slik at all produksjonsvirksomhet som til enhver tid er lovlig også er rettigheter som kun kan settes til side av lovgiver ved samtidig å yte full erstatning. Rettspraksis fra fiskerinæringens område kan illustrere poenget. I Rt. 2013 s. 1345 uttaler Høyesterett:

«En endring i regelverket om regulering av fisket innebærer i utgangspunktet ikke et inngrep i en rett som er beskyttet av Grunnloven. Allerede ved notfisk-dommen i Rt-1961-554 fastslo Høyesterett at et forbud mot fiske ikke var et inngrep i en grunnlovsbeskyttet rettighet»

Stortinget har en vid adgang til å regulere næringsvirksomhet. På produktlovgivningens område forbys produksjonsformer eller produksjon av enkeltkomponenter som er skadelig for miljø eller helse jevnlig. Det kan for eksempel være forbud mot produksjon av fluorprodukter, plastprodukter eller bly i ammunisjon.

Stortinget har også en vid adgang til å tilby kompensasjon til de som rammes av en slik regulering eller slikt forbud. Det er imidlertid viktig å understreke at Stortinget ikke har en plikt til å vedta en slik kompensasjonsordning. Kompensasjon handler her i utgangspunktet om politikk, ikke juss.

Annerledes stiller det seg som nevnt ved ekspropriasjon, hvor plikten til å gi erstatning følger av Grunnloven.