Forbrukere vil ikke ha økologiske epler pakket i plast

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Plast på avveie er et stort miljøproblem i verden. Dette har fått mye oppmerksomhet i mediene og har gitt plast et dårlig omdømme hos forbrukeren. Samtidig er plast godt egnet for å bevare og vise frem matprodukter gjennom distribusjon og salg.

Utfordringen er at forbrukeren egentlig ikke vil ha emballasje i det hele tatt, noe våre funn har bekreftet gjentatte ganger - i hvert fall ikke på økologiske varer. Dette er vanskelig å få til i praksis av flere grunner.

Les også: Regjeringen lover nye tiltak for økt plastgjenvinning

Frukt og grønt ofte avhengig av emballasje for å opprettholde kvaliteten og holdbarheten som kunden krever - noe løsvekt ikke klarer å oppnå i like stor grad. I tillegg, dersom butikkene skal selge konvensjonell og økologisk samtidig, er det krav fra merkeordningen Debio om at de økologiske skal merkes for å sikre opprinnelse.

Les også: Matblogger reagerer på Remas innpakning

Vi testet ulike forbrukergruppers holdninger til emballasje på epler. For å få mer innsikt i forbrukernes ønsker og behov har vi testet prototyper av ulike emballasjekonsepter basert på plast og bølgepapp.

Nordmenn er best i verden på panting av drikkeflasker der innsamlingsgraden er på hele 95 prosent. Vi ønsket å teste muligheten for å utvikle pantbar emballasje for frukt og grønt.

Annonse

Om forskningen Fakta Forskningen er gjennomført i et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond i Oslofjorden. Nofima, Økofrukt, Glomma Papp, Infinitum og Coop er partnere i forskningsprosjektet.

I våre forsøk testet vi eksisterende plastemballasje opp mot alternative bølgepapp-varianter i ulike fasonger og pantbare «tennisballrør» av resirkulert plast.

Både tradisjonelle og endringsorienterte forbrukere var enige i at de ikke ville ha noen form for plast på eplene, selv ikke der vi kunne vise til at pantbar plastemballasje kunne ha mindre miljøbelastning enn bølgepapp.

De tradisjonelle og de endringsorienterte forbrukerne hadde derimot ulike grunner til å ikke ville ha noen form for plast rundt eplene. De endringsorienterte var mest bekymret for kloden og plastforsøpling i havet, mens de tradisjonelle var mest bekymret for plasten som hopet seg opp i boden. Til tross for at begge gruppene med forbrukere foretrakk papp over plast, var det likevel epler i løsvekt som var den egentlige vinneren.

Les også: Det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og det å ta samfunnsansvar

Forbrukerne har vært opptatt av resirkulering og miljøbelastning. Bærekraft er nå den største innovasjonsdriveren for matindustrien. Men, regnestykkene med produkters totale miljøbelastning er kompliserte og paradoksene der teori og sunn fornuft ikke stemmer overens rommer skjulte sannheter.

Vi anser at økt forbrukerforståelse er avgjørende for å finne nye bærekraftige løsninger. Å utvikle slike løsninger krever samhandling og forståelse mellom produsenter, deres leverandører, distributører, handel, forbrukere og forskere.