Forberedt og føre var

I sin lederartikkel 4. mars mener Nationen at Norge bør gå foran og ta ansvar på egen hånd vedrørende situasjonen på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Det er en ytterst dårlig idé.

Nationen kritiserer at Frp fremmer «hasteforslag» som vil gi myndighetene viktige verktøy for å møte en potensiell ny asylstrøm. Vi mener at dersom en asylsøker oppholder seg i et trygt land, så skal han ikke kunne reise videre å søke asyl i et nytt trygt land der velferdsordningene er bedre. Det er nettopp slik «asylshopping» vi vil unngå. Og det er faktisk slik regelverket er. Asylsystemet vårt, som i stor grad er tuftet på en felles yttergrense gjennom Schengen-samarbeidet, og Dublin-avtalen som sier at det første landet en asylsøker kommer til har plikt til å registrere og behandle asylsøknaden, legger de samme premissene til grunn.

Fremskrittspartiet mener Norge må ta lærdom av det som skjedde under migrasjonskrisen i 2015, og forberede seg dersom et lignende scenario skulle oppstå igjen. Å hevde at en migrasjonskrise ikke kan skje igjen, må være basert på manglende kunnskap. Menneskene vi ser på TV som ønsker å ta seg inn i Europa er ikke forfulgt i Tyrkia, og svært mange er fra andre land enn Syria. Det er mennesker som drømmer om et bedre liv og ønsker seg til Europa. Det finnes millioner av mennesker i Midtøsten, Afrika og Asia som ønsker dette, men det er ikke dette asylsystemet var laget for.

Bare i 2020 skal Norge ta imot 3000 kvoteflyktninger som koster 3 milliarder kroner første året. Gjennom et livsløp, er kostanden 50 milliarder for disse menneskene. For de samme pengene kunne vi hjulpet millioner av flyktninger til et bedre liv i nærområder hvor det er krig og konflikt. Vi hjelper de få, på bekostning av de mange.

Dersom Norge skulle «ta ansvar på egenhånd», slik Nationen tar til orde for, så ville det sendt svært uheldige signaler til migranter og menneskesmuglere. Da Jonas Gahr Støre i 2015 proklamerte at han ville ta imot 10.000 fra Syria, var det mange som merket seg det og det kom til slutt langt over 30.000. Løsningen er ikke at europeiske land nå skal overby hverandre på hvor mange man vil ta inn. Europa bør heller stå sammen å vokte vår felles yttergrense og vise Erdogan at han ikke kan presse oss i kne med sitt kyniske spill hvor han bruker mennesker som levende brikker.