For vondt til å være sant

Flere og flere blir av ulike årsaker vegetarianere. Dette innlegget er ikke for å slå et slag for dem, men heller å slå et slag for Nasse Nøff – en av menneskenes beste venner i tykt og tynt.

Ikke bare spiser vi dem, men vi kan også gjøre bruk av grisehjertet, som til forveksling likner menneskets. Grisen er intelligent som få dyr, og glad i å rote i sagflisa – hvis de får anledning, men det er ikke bestandig slik.

Nå har vi nylig vært vitne til et dyrehold som savner sidestykke. Jeg skal ikke rote opp mer møkk, men kun fastslå at her må flere enn de enkelte dyreplagere stilles til ansvar.

Nortura, f.eks., som toer sine hender og sier at hos oss er alt bra, for de kvalitetssikrer alle sine leverandører, les; svinebønder. Men her er det mange som har svin på skogen.

Nortura – «trygge råvarer fra norske bønder». Jamenn sa jeg smør. Trygg for hvem? I alle fall ikke alltid for Nasse Nøff, som hos flere av sine eiere lider mer enn det som godt er.

Nortura har 18.300 kjøttprodusenter som leverer dyr til slakterier, og skryter på sine nettsider av; «Dyrehelse på gården».

Hva vet egentlig Nortura om det? Skryter de bare?

I 2017 var det 2591 produsenter som leverte slaktegris til slakt, gjennom i alt 23 griseslakterier. Dvs. i gjennomsnitt i alt 110 produsenter til hvert slakteri. Slakteriene henter slaktegriser med store lastebiler, og grisene lukter død og fordervelse lang vei.

Lastebilene blir kjørt av en sjåfør, som kan, men ikke gjør følgende; inspiserer og sjekker hvordan grisene har det før de blir lokket om bord i bilen på siste reise.

Hvilken grossist ville kjøpt råtne gulrøtter av bonden, og hvilket slakteri vil kjøpe mishandlede griser av bonden?

Så kjære Nortura – mitt uærbødige forslag til kvalitetskontroll er som følger; ingen gris fra dyremishandlere – så enkelt og så vanskelig.

Ingen unnskyldninger – takk!

I mellomtiden, holder jeg meg til saue- og geitekjøtt, samt grønnsaker og poteter – i håp om at i alle fall ingen mennesker plager dem.